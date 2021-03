Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi

Il calciomercato Milan non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore dell’area tecnica Paolo Maldini e il direttore sportivo Frederic Massara in condivisione con l’amministratore delegato Ivan Gazidis e il tecnico della prima squadra Stefano Pioli. Di seguito tutte le trattative del calciomercato Milan in tempo reale.

Milan Ultimissime di Mercato – LIVE

MERCOLEDI 24 MARZO

Dalla Spagna, non è scontata la partenza di Brahim Diaz a fine anno (CLICCA QUI)

Calhanoglu ad un passo dal rinnovo: ecco lo stato dell’arte al momento (CLICCA QUI)

Douglas Costa torna alla Juve: il Milan può approfittarne? Il prezzo (CLICCA QUI)

La Sampdoria complica i piani del Milan, in caso di addio di Donnarumma (CLICCA QUI)

Sportmediaset – Rinnnovo Donnarumma: il Milan alza l’offerta, la situazione (CLICCA QUI)

MARTEDI 23 MARZO

Calciomercato Milan, Maldini punta un esterno italiano: i dettagli (CLICCA QUI)

André Silva: «Vi spiego cosa non ha funzionato al Milan» (CLICCA QUI)

Raiola-Milan, presto la resa dei conti: le ultime su Donnarumma (CLICCA QUI)

Di Marzio: «Il Milan ha scelto Maignan come prossimo Donnarumma» (LEGGI QUI)

Rinnovo Calhanoglu: le parti si avvicinano, le cifre pattuite (LEGGI QUI)

Calciomercato Milan, un portiere si candida come erede di Donnarumma (CLICCA QUI)

Tomori: 28 milioni di buoni motivi per trattenerlo a Milanello (CLICCA QUI)

LUNEDI’ 22 MARZO

Il Milan su un giocatore del Real Madrid, ma si inserisce Mourinho (CLICCA QUI)

Maldini soddisfatto di Vlahovic, previsto un incontro (CLICCA QUI)

Riscatto Tomori, la strategia del Milan per acquistare l’inglese (CLICCA QUI)

DOMENICA 21 MARZO

Rui Costa chiama il Milan, segnalato un giovane talento (CLICCA QUI)

Il Lipsia ci prende gusto: un altro sgarbo di mercato al Milan (CLICCA QUI)

Di Marzio: «Vi spiego com’è la situazione di Vlahovic» (CLICCA QUI)

SABATO 20 MARZO

Due giovani Primavera stupiscono gli osservatori (CLICCA QUI)

Pioli elogia Vlahovic: «Ha grande potenziale». Messaggio alla dirigenza? (CLICCA QUI)

Mandzukic può restare anche il prossimo anno. Il Milan non ha scelta (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: è rebus il riscatto di due giocatori (CLICCA QUI)

Rinnovo Donnarumma: in caso di fumata nera il Milan sonda due profili (CLICCA QUI)

Il Milan prepara il riscatto di un giocatore rossonero (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: Maldini punta al doppio colpo in attacco (CLICCA QUI)

VENERDI’ 19 MARZO

Calciomercato Milan, interesse per Scamacca: la conferma della punta (CLICCA QUI)

MERCOLERDI 17 MARZO

Branchini: «Dopo Careca e Romario Galliani rifiutò un altro brasiliano» (CLICCA QUI)

Svanberg: «Interesse del Milan? Ora non significa molto, penso a giocare» (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan: due club spagnoli puntano su un obiettivo rossonero (CLICCA QUI)

MARTEDI’ 16 MARZO

Rinnovo confermato, salta un obiettivo di mercato del Milan (CLICCA QUI)

Il Milan e Ibrahimovic ancora insieme: ai dettagli per il rinnovo annuale (CLICCA QUI)

LUNEDI’ 15 MARZO

Milan, occhi su un difensore della Bundesliga: c’è un canale preferenziale (CLICCA QUI)

Diogo Dalot, una novità potrebbe cambiare gli accordi (CLICCA QUI)

Otavio, Dida può dare una mano al Milan (CLICCA QUI)

DOMENICA 14 MARZO

Milan e Siviglia in trattativa per un centrocampista (CLICCA QUI)

Maldini: «Ci siamo già mossi per due rinnovi di contratto» (CLICCA QUI)

SABATO 13 MARZO

Il consiglio di Costacurta per il Milan (CLICCA QUI)

Pessina si avvicina: ecco perché può essere un colpo ‘alla Rebic’ (CLICCA QUI)

Kessie, passi in avanti per il rinnovo: gli aggiornamenti (CLICCA QUI)

VENERDI 12 MARZO

Thauvin: «La situazione sul mio futuro al momento è questa» (CLICCA QUI)

Mandzukic-Milan: rinnovo automatico in caso di Champions, le cifre (CLICCA QUI)

GIOVEDI 11 MARZO

Calciomercato Milan: un club italiano vuole Dalot, ecco chi! (CLICCA QUI)

MERCOLEDI 10 MARZO

Sergio Ramos in bilico: gli sviluppi sulla sua avventura a Madrid (CLICCA QUI)

MARTEDI 9 MARZO

Milan, Tomori non esclude l’arrivo di un altro difensore: l’idea Under 21 (CLICCA QUI)

Donnarumma, la risposta di Raiola alla prima offerta del Milan (CLICCA QUI)

LUNEDI 8 MARZO

Calciomercato Milan, i rossoneri guardano ad un talento della Liga (CLICCA QUI)

Diogo Dalot, il Manchester United pronto a fare una proposta al Milan (CLICCA QUI)

Il Real Madrid punta un simbolo del Milan: i rumors (CLICCA QUI)

DOMENICA 7 MARZO

La rivelazione di Zlatan: «La mia volontà sul rinnovo è molto chiara» (CLICCA QUI)

Calciomercato Milan, dall’Inghilterrra: rossoneri sul nuovo Lukaku (CLICCA QUI)

SABATO 6 MARZO

Calciomercato Milan: nuova idea come secondo portiere per giugno (CLICCA QUI)

GIOVEDI 4 MARZO

Calciomercato Milan, altro colpo alla Theo Hernandez: contatti col Real (CLICCA QUI)

LUNEDI 1 MARZO

Massara stregato da un attaccante, Gazidis dà l’ok per l’operazione (CLICCA QUI)

Calhanoglu, continuano i contatti con il Manchester United (CLICCA QUI)

GIOVEDI 25 FEBBRAIO

Di Marzio: «Donnarumma? Il Milan deve praticamente ricomprarlo» (CLICCA QUI)

MERCOLEDI 24 FEBBRAIO

Milan-Calhanoglu: ecco come è andato l’incontro tra le parti (CLICCA QUI)