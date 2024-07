Dovbyk Milan, l’agente SCARTA un’opzione: «Lì non vediamo un progetto serio per Artem». Le sue dichiarazioni

L’agente di Artem Dovbyk è intervenuto ai microfoni di Ukrfootball per fare chiarezza sul futuro del suo assistito, accostato anche al calciomercato Milan in questi ultimi mesi.

AG. DOVBYK – «L’Atletico Madrid è un grande club, ma non vediamo un progetto serio per Artem lì. La loro offerta è significativamente più bassa in termini economici rispetto a quelle di altri club»