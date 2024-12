Rinnovo Calabria, scelta già fatta tra le parti e destino segnato: cosa succederà a giugno

Rinnovo Calabria, le parti hanno già fatto la loro scelta: il contratto in scadenza a giugno del 2025 non sarà rinnovato

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan ha preso una decisione precisa per quanto riguarda il rinnovo di Davide Calabria, attualmente in scadenza a giugno del 2025.

Altri due capitani del Milan vivono momenti complessi. Davide Calabria, titolare della fascia, è stato protagonista di un’uscita dal campo polemica contro la Stella Rossa e ha il contratto in scadenza a giugno. Da mesi, si è capito: quel contratto non sarà rinnovato. Nei prossimi mesi Calabria lascerà il Milan, in coda a un rapporto evoluto male.