Calciomercato Milan, piovono conferme su Theo Hernandez! Scenario deciso per l’estate, può partire per questa cifra

Calciomercato Milan, arrivano importanti conferme sulla situazione relativa a Theo Hernandez: con un’offerta da 30 milioni può partire

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin, piovono importanti conferma sulla possibile partenza nel prossimo calciomercato Milan, quello estivo, di Theo Hernandez, esterno dei rossoneri in scadenza di contratto nel 2026.

Almeno uno degli elementi della vecchia guardia cambierà maglia. Dovrebbe essere Theo. Le cifre ipotizzate in passato vanno riviste al ribasso. Per il cartellino serviranno una trentina di milioni più uno stipendio per Theo superiore all’attuale (4.5 milioni netti).