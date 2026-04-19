Tonali, Serie A sempre più lontana per l’ex Milan: duello aperto in Premier League

Tonali non tornerà in Serie A nel corso della prossima sessione estiva: derby di Manchester per il centrocampista ex Milan

Il futuro di Sandro Tonali sembra destinato a rimanere oltremanica. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’ex bandiera e centrocampista del Milan non farà ritorno in Italia nella prossima sessione estiva. Nonostante i timidi accostamenti delle scorse settimane, la Juventus è ufficialmente fuori dai giochi: le cifre richieste dal Newcastle, che si aggirano intorno ai 100 milioni di euro, sono considerate fuori portata per le casse bianconere. Il destino del classe 2000 si deciderà dunque all’interno dei confini della Premier League, con un duello infuocato all’orizzonte tra le big del calcio inglese.

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Tonali e la sfida di Manchester: lo United accelera

Ad oggi, le squadre di Manchester rappresentano la destinazione più probabile per l’azzurro.

Manchester United : I “Red Devils” sono attualmente leggermente più avanti nella corsa, avendo individuato in Tonali il profilo ideale per ricostruire la mediana nel 2026/2027 .

: I “Red Devils” sono attualmente leggermente più avanti nella corsa, avendo individuato in Tonali il profilo ideale per ricostruire la mediana nel . Manchester City: Pep Guardiola resta un grande estimatore dell’ex rossonero, mantenendo i “Citizens” in cima alla lista delle pretendenti.

Per i tifosi del Milan, che oggi attendono la sfida di Verona sperando nella leadership di Modric, la notizia di una valutazione da 100 milioni per l’ex beniamino conferma la crescita internazionale del ragazzo, ormai lontano dai radar della Serie A.