Jacobelli: «Leao in bilico, la crisi del Milan è nelle scelte offensive. Sconfitta contro il Napoli dipesa dai giocatori» – ESCLUSIVA e VIDEO

Jacobelli ha parlato in esclusiva ai colleghi di Calcionews24. Le parole del noto giornalista tra situazione del calcio italiano e crisi del Milan

Nel corso di un’intervista esclusiva rilasciata ai colleghi di Calcionews24, il noto giornalista sportivo Xavier Jacobelli ha analizzato la difficile situazione del Milan e, in particolare, la crisi offensiva che sta vivendo la squadra rossonera. Il focus è stato posto anche sulla gestione di Massimiliano Allegri, accusato da molti di non aver schierato le tre punte titolari contro il Napoli.

Mediaticamente il grande colpevole della sconfitta del Milan al Maradona è stato Massimiliano Allegri reo, secondo molti, di non aver schierato dall’inizio le tre punte. Come ti poni al riguardo?

«Io credo che semplicemente dipenda dai giocatori. Leao sta vivendo purtroppo di nuovo una stagione sulle montagne russe. Alterna buone prove ad altre invece deludenti tanto è vero che non mi stupirei affatto se in estate venisse messo sul mercato come da più parti si vocifera. Per quanto riguarda gli altri: Fullkrug non è mai stato un attacco che sistematicamente sia andato mai in doppia cifra, basta dare un’occhiata al suo curriculum. Il tedesco è un attaccante di manovra, un attaccante che tiene alta la squadra come si dice in gergo ma non si può pretendere da lui che segni gol che non ha segnato nelle precedenti squadre dove ha militato. Gimenez come detto ha avuto alle spalle una lunga assenza per infortunio; Nkunku ha segnato dei gol ma non è mai definitivamente sbocciato. Non è un caso che il Milan in questo momento venga segnalato sulle tracce di Lewandowski che è vero che in agosto compirà 38 anni ma che segna ancora valanghe di gol».

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