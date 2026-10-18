Caro biglietti a Udine, la protesta di Curva Sud Milano e AIMC: «Disertiamo il settore ospiti»

Attraverso un duro comunicato congiunto pubblicato sui propri canali social, la Curva Sud Milano e l’AIMC (Associazione Italiana Milan Club) hanno sollevato una protesta formale contro il caro biglietti in vista della prossima trasferta di campionato a Udine. Al centro della polemica c’è il costo dei tagliandi per il settore ospiti, fissato a 65 euro, una cifra ritenuta inaccettabile e definita senza mezzi termini un vero e proprio “bagarinaggio legalizzato”.

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Di seguito il testo integrale del comunicato diramato dalle tifoserie organizzate:

UDINESE-MILAN: 65 EURO LA VERGOGNA SI RIPETE!

“La Tifoseria organizzata non sarà presente a Udine! Un anno fa avevamo manifestato il nostro dissenso per i prezzi del settore ospiti da bagarinaggio legalizzato imposti dalla società friulana (col tacito assenso della Lega). Oggi purtroppo prendiamo atto che nulla è cambiato!

La nostra decisione è chiara: non intendiamo più foraggiare le società che lucrano spudoratamente sulle tifoserie ospiti in base al bacino di tifosi. Non è più concepibile ed accettabile che per lo stesso seggiolino in trasferta, alcune tifoserie paghino 20€ (cosa buona e giusta per la quale ci battiamo ormai da anni), mentre altre vedano triplicato il costo del biglietto solo perché numericamente in grado di riempire stadi spesso deserti.

Altrettanto intollerabile è la gestione dei biglietti in trasferta: siamo nel 2026 e i tifosi che seguono SEMPRE la propria squadra in trasferta non hanno diritto né ad una sorta di prelazione, né tanto meno ad una quota biglietti riservata.

INVITIAMO QUINDI TUTTI I TIFOSI MILANISTI di qualsiasi regione, a non prestare il fianco a questi sciacalli, disertando in massa il settore ospiti ed il settore curva sud di Udine, per dare un segnale forte contro questo sistema marcio! (questa dei prezzi è una battaglia che riguarda tutti indistintamente).

Curva Sud Milano

AIMC – Associazione Italiana Milan Club“