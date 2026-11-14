Napoli Milan Femminile finisce 3-3 tra gol e spettacolo. Rossonere due volte avanti dopo la rimonta iniziale di Fornes, ma non basta per i tre punti

Termina 3-3 la spettacolare sfida tra Napoli e Milan nel settimo turno di Serie A Femminile. Una partita ricca di emozioni, ribaltamenti e occasioni, con le rossonere di Suzanne Bakker avanti due volte ma incapaci di portare a casa i tre punti sul campo della formazione allenata da Spugna.

Napoli-Milan Women, Dompig apre le danze

Il Milan parte ancora una volta con qualche difficoltà e al 5′ il Napoli ne approfitta. A sbloccare la partita è Dompig, ex rossonera, protagonista di una splendida conclusione mancina dalla distanza che non lascia scampo alla portiere milanista.

La reazione del Milan, però, è immediata e porta la firma di Kanutte Fornes. L’attaccante rossonera ribalta completamente il risultato nel giro di appena dieci minuti: al 16′ trova l’1-1 con una conclusione di sinistro da pochi passi, mentre al 26′ completa la rimonta con un preciso colpo di testa.

Napoli-Milan Women, Kozak riporta in equilibrio la sfida

Nella ripresa il Napoli torna in campo con maggiore aggressività e al 58′ trova il pareggio. Kozak riceve il pallone in area e riesce a concludere con il destro, riportando il risultato sul 2-2.

La partita diventa sempre più combattuta e spezzettata, con entrambe le squadre alla ricerca del guizzo decisivo. Al 78′ è nuovamente il Milan a passare in vantaggio: Koivisto svetta di testa e firma il 3-2. L’azione viene successivamente analizzata dal VAR per valutare la posizione della numero 2 rossonera, ma la rete viene convalidata.

Napoli-Milan Women, Giordano firma il definitivo 3-3

Quando il Milan sembra ormai vicino alla vittoria, arriva la beffa. All’84’ Giordano approfitta di una disattenzione della difesa rossonera e da pochi passi firma il definitivo 3-3.

LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale

Un pareggio che lascia il Milan con qualche rimpianto: le rossonere sono riuscite per due volte a riportarsi avanti, ma non hanno saputo difendere il vantaggio fino al triplice fischio. Il punto conquistato a Napoli permette comunque alla squadra di Bakker di continuare a inseguire l’obiettivo di una posizione nella prima metà della classifica, visto l’attuale 8 posto a 7 punti a +5 sull’ultimo posto, valido anche per la retrocessione, del Sassuolo che deve ancora scendere in campo in questa giornata.

La stagione è ancora lunga e il Milan può però ancora coltivare un’ambizione importante: avvicinarsi progressivamente alle prime posizioni e provare a inserirsi nella corsa europea. Il terzo posto, infatti, rappresenta il limite utile per conquistare l’accesso alle competizioni continentali e attualmente dista 3 punti in attesa delle avversarie. Per raggiungerlo servirà però maggiore continuità, soprattutto nella gestione dei vantaggi e dei momenti decisivi delle partite.