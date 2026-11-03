Milan, il derby è soltanto l’inizio: con Krosche serve un progetto vero, non l’ennesima ripartenza – VIDEO di Alberto Petrosilli – Milan News 24

La vittoria per 3-1 contro l’Inter ha restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente rossonero, ma il successo di domenica e il possibile arrivo di Markus Krösche non devono diventare un punto d’arrivo

Ci sono vittorie che valgono tre punti e altre che possono rappresentare qualcosa di più. Il 3-1 rifilato all’Inter appartiene certamente alla seconda categoria. Non soltanto per il prestigio di aver conquistato il derby, ma soprattutto per il modo in cui il Milan ha interpretato una partita complicata, dimostrando personalità, organizzazione e capacità di colpire nei momenti decisivi.

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La squadra di Amorim ha mandato un messaggio importante al campionato. Ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, di avere individualità capaci di cambiare il volto delle partite e di poter trovare risorse anche nei momenti più difficili. Diego Moreira, protagonista assoluto della stracittadina, rappresenta perfettamente il potenziale di un gruppo che deve ancora trovare la propria dimensione definitiva.

Tuttavia, sarebbe un errore imperdonabile confondere una grande prestazione con la costruzione di una grande squadra. Il Milan non può più vivere di serate memorabili alternate a delusioni, né può permettersi di ricominciare ogni stagione inseguendo una nuova rivoluzione. La continuità è ciò che distingue una squadra competitiva da una squadra vincente.

In questo scenario si inserisce il possibile arrivo di Markus Krösche come Head of Football. Una figura internazionale, con competenze e un’esperienza significativa nella valorizzazione dei calciatori e nella costruzione delle rose. Il suo profilo potrebbe rappresentare un tassello importante, ma non bisogna attribuirgli poteri miracolosi. Un dirigente, da solo, non può risolvere problemi strutturali che richiedono una visione condivisa e investimenti mirati.

La proprietà dovrà dimostrare con i fatti quali siano le proprie ambizioni. Il player trading può essere uno strumento utile, ma non può trasformarsi nell’unico obiettivo di un club che per storia e prestigio deve puntare a vincere.

Servono acquisti funzionali, una rosa più profonda, scelte tecniche coerenti e una dirigenza capace di lavorare con un’unica direzione.

Il derby e Krösche possono essere due fondamenta importanti, ma adesso bisogna costruire l’edificio. I tifosi non chiedono soltanto una notte da ricordare: vogliono un Milan capace di essere protagonista sempre, in Italia e in Europa.

La vittoria sull’Inter deve accendere una nuova ambizione. Non diventare l’ennesima illusione.