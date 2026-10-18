Roma Milan Femminile, 4-2 in rimonta delle giallorosse: la doppietta di Grimshaw illude soltanto la squadra di Bakker

Roma Milan Femminile, 4-2 in rimonta delle giallorosse che in un tempo ribaltano la doppietta di Grimshaw che aveva mandato avanti 1-2 le rossonere all’intervallo

Arriva la seconda sconfitta in tre partite per il Milan Femminile in campionato. Le rossonere, scese in campo per la 3ª giornata di Serie A Women, si illudono dopo un primo tempo di alto livello in casa della Roma, campionessa in carica e leader della classifica a quota 9 punti al pari del Como 1907 (reduce dal successo per 2-4 sul campo della Juventus), ma escono a mani vuote dal secondo tempo.

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La gara si sblocca subito al minuto 10’: Giada Pellegrino Cimò batte Ogalla con un destro preciso dall’interno dell’area di rigore e porta in vantaggio le giallorosse. La reazione della squadra di Bakker, tuttavia, è immediata ed efficace.

La rimonta firmata Grimshaw e la ripresa giallorossa

Prima della mezz’ora sale in cattedra Grimshaw: la centrocampista rossonera trasforma dal dischetto degli undici metri il gol del pareggio e, appena due minuti più tardi (29’), sfrutta gli sviluppi di una rimessa laterale per calare il raddoppio. Il Milan riesce a reggere l’urto nei minuti finali della prima frazione, andando a riposo sull’1-2.

Nella ripresa, però, la musica cambia radicalmente. Le sostituzioni decise all’intervallo da Piovani e l’avvio veemente della Roma indirizzano il secondo tempo: già al 47’ è ancora Pellegrino Cimò, questa volta di sinistro, a trovare l’angolo giusto per firmare la doppietta personale e il 2-2.

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Gigliano e Greggi chiudono i conti

Sulle ali dell’entusiasmo, la Roma alza i ritmi e prende il completo controllo della manovra. Poco dopo l’ora di gioco arriva il sorpasso firmato da Gigliano, che batte l’estremo difensore rossonero con un colpo di testa per il 3-2.

La timida reazione finale del Milan non basta a riaprire i giochi e al 95’, in pieno recupero e a campo aperto, la Roma cala il poker in contropiede con il sinistro di Greggi per il definitivo 4-2. Per il Milan resta un avvio di stagione complicato: le rossonere rimangono nella zona bassa della graduatoria a quota 3 punti al 9° posto, in compagnia di Juventus e Napoli.