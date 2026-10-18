Milan Atalanta LIVE: sintesi, cronaca, moviola e risultato del match valido per la 7a giornata di Serie A in programma alle 18
Il Milan supera l’Atalanta 3-2 a San Siro al termine di una partita ricca di episodi, conquistando la vittoria dopo aver rischiato di subire la rimonta nerazzurra. I rossoneri costruiscono un vantaggio di tre reti grazie a Ramos, Rabiot e Gila, ma nella ripresa devono fare i conti con la reazione degli ospiti, trascinati dai gol di Gaetano e Krstovic. Decisivo anche Maignan, protagonista di un intervento fondamentale nel finale.
Nel primo tempo il Milan prova subito a rendersi pericoloso con Rabiot, che al 9′ calcia alto. Al 13′ Pulisic trova la rete, ma il gol viene annullato per fuorigioco dello statunitense sul tocco di Ramos. L’Atalanta risponde al 18′ con una grande occasione per Krstovic, che supera Maignan ma, da posizione defilata, colpisce soltanto l’esterno della rete. Al 23′ arriva il primo episodio decisivo: Obric intercetta con il braccio una conclusione di Musah e l’arbitro assegna il rigore. Ramos trasforma dal dischetto al 24′, portando avanti i rossoneri. Al 43′ arriva anche il raddoppio: Rabiot si accentra e batte Carnesecchi con un destro rasoterra sul primo palo, fissando il 2-0 all’intervallo.
Nella ripresa il Milan ha subito l’opportunità di allungare. Al 56′ Chiffi viene richiamato al VAR per un tocco di braccio su un colpo di testa di Rabiot e concede il secondo rigore della serata. Stavolta Carnesecchi respinge la conclusione di Ramos. Al 58′, però, Gila firma il 3-0 con un colpo di testa sul secondo palo, sfruttando la deviazione di Rabiot sul corner di Modric.
L’Atalanta non si arrende e riapre la partita con Gaetano al 66′, prima di trovare il 3-2 con Krstovic all’82’. Un minuto dopo Maignan salva il risultato su Zappacosta, impedendo il pareggio. Il Milan resiste fino al 95′ e porta a casa il successo.
Milan Atalanta: sintesi e moviola
90’+5′ FINISCE 3-2 A SAN SIRO!
83′ MAIGNAN SALVA TUTTO SU ZAPPACOSTA!
82′ KRSTOVIC FA 3-2!
66′ GAETANO ACCORCIA LE DISTANZE!
58′ GOOOOLLLL! GILAAAA! Corner di Modric palla prolungata da Rabiot e Gila sul secondo palo fa 3-0 di testa.
58′ PARATO DA CARNESECCHI! Ramos tira sulla destra del portiere e para il tiro.
57′ – Calcio di rigore per il Milan: il secondo della serata.
56′ – Colpo di testa di Rabiot e tocco di braccio del difensore. Chiffi va al Var
46′ – Inizia la ripresa
FINISCE IL PRIMO TEMPO
43′ – GOL DEL MILAN! Rabiot con il destro trova la rete del 2-0! Il francese prende palla al limite dell’area, rientra sul destro e anche se non è il suo piede lo piazza rasoterra sul primo palo.
24′ – GOL DI RAMOS! Milan in vantaggio, segna il portoghese su calcio di rigore
23′ – Rigore per il Milan, fallo di mano di Obric (subentrato a Kolasinac) sul tiro di Musah.
18′ – Occasionissima Atalanta! Krstovic lanciato a tu per tu con Maignan salta il portiere rossonero ma si allarga troppo. Il suo sinistro finisce solo sull’esterno della rete
13′ – Gol annullato al Milan. Pulisic aveva messo dentro dal centro dell’area di rigore sul cross da destra, ma lo statunitense è in fuorigioco sul tocco di Ramos.
9′ – Sinistro alto di Rabiot dal vertice destro dell’area di rigore.
1′ – Si parte! Inizia Milan Atalanta
Milan Atalanta 3-2, IL TABELLINO
Marcatori: 24′ Ramos, 43′ Rabiot, 58′ Gila, 66′ Gaetano, 83′ Krstovic
FORMAZIONI UFFICIALI
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Modric, Moreira; Rabiot, Pulisic; Ramos.
A disp.: Bouyer, Torriani, Tomori, F. Terracciano, Diawara, Estupinan, Bartesaghi, Vladimirov, Comotto, Jashari, Loftus-Cheek, Hutchinson, Cisse, Camarda. All. Amorim
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Bellanova, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Ederson; Samardzic, De Ketelaere, Rowe; Krstovic. A disp. Sonzogni, Sportiello, Scamacca, Obric, Idele, Pounga, Plaia, Zalewski, Gaetano, Zappacosta. All. Sarri.