L’allenatore dei Gunners ha repostato sul proprio profilo ufficiale Instagram il reel di CBS Sports Golazo dedicato alla crescita dei rossoneri e al cambio di cultura imposto dal tecnico portoghese
Il percorso di crescita avviato dal Milan nelle ultime settimane non passa inosservato nemmeno oltremanica, arrivando fino alla panchina dell’Arsenal campione in carica della Premier League. Mikel Arteta, allenatore dei Gunners, ha infatti mostrato di apprezzare particolarmente l’evoluzione della formazione rossonera guidata da Ruben Amorim, condividendo sul proprio profilo ufficiale Instagram un’analisi video dedicata proprio al momento del club di Via Aldo Rossi.
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Il repost su Instagram del reel di CBS Sports Golazo
Nel dettaglio, il tecnico spagnolo ha repostato il contenuto pubblicato in formato reel da CBS Sports Golazo incentrato sulla squadra di Ruben Amorim. Al centro dell’approfondimento ripreso da Arteta c’è il merito riconosciuto al collega portoghese per essere riuscito a cambiare rapidamente la cultura del club rossonero, imprimendo una svolta netta all’ambiente e al rendimento del Milan in pochissimo tempo.
Un segnale di stima internazionale per il progetto rossonero
Il gesto social dell’allenatore dell’Arsenal rappresenta un attestato di stima significativo nei confronti del lavoro svolto a Milanello da Amorim: un riconoscimento che conferma come la trasformazione mentale e tecnica del Milan stia raccogliendo consensi anche ai vertici del calcio europeo.