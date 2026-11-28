I rossoneri puntano al brasiliano per gennaio o luglio facendo leva sulla sua volontà di giocare di più, sull’asse con Brett Yormark e su un’operazione con recompra in stile Nico Paz-Como

Il Milan non molla la presa su Endrick ed è convinto di avere margini concreti per portare l’attaccante brasiliano a Milanello, subito a gennaio oppure nella prossima estate a luglio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero ha costruito una strategia precisa che unisce la volontà del giocatore, i rapporti dirigenziali tra Gerry Cardinale e Roc Nation e una proposta economica molto importante da presentare al Real Madrid.

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La volontà di Endrick, l’incontro con Florentino Perez e l’asse Roc Nation

Al di là delle dichiarazioni di Mourinho, la Rosea sottolinea come il Diavolo possa contare innanzitutto sul desiderio di Endrick — attualmente ai box per un infortunio muscolare — di cambiare aria per trovare maggiore continuità in campo: un’intenzione che gli agenti del brasiliano ribadiranno nell’ormai imminente incontro con Florentino Perez e con la dirigenza dei Blancos, pur sapendo che potrebbe non bastare da sola per strappare subito il via libera.

Oltre alla spinta del giocatore, Gerry Cardinale intende giocare l’asso legato a Roc Nation, il cui fratello Brett Yormark guida da amministratore delegato la neonata Milan Sports & Entertainment, la holding creata da RedBird per riunire gli investimenti milanesi del fondo americano.

Offerta da 60 milioni più bonus, recompra e ruolo nel 3-4-2-1

Sul piano tecnico ed economico, il Milan è pronto a garantire a Endrick centralità assoluta dentro e fuori dal campo: nel 3-4-2-1 rossonero verrebbe impiegato sia come mezza punta di destra sia come centravanti, accompagnato da un investimento da 60 milioni di euro più bonus per acquisirne il cartellino. Per convincere il Real Madrid, il club di Via Aldo Rossi sarebbe disposto a concedere ai madrileni il diritto di recompra, ricalcando il modello dell’operazione Nico Paz-Como, assicurandosi così un talento capace di accendere immediatamente la squadra e la piazza.