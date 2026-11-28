Il Manchester United ha attivato l’opzione unilaterale per evitare l’addio a parametro zero nel 2027, ma le trattative sul nuovo contratto sono ferme e il legame con il tecnico rossonero tiene viva l’attenzione

Il Manchester United ha attivato nella giornata di ieri l’opzione unilaterale per prolungare di un anno l’attuale accordo di Bruno Fernandes, scongiurando l’ipotesi di perderlo a parametro zero a giugno 2027. Come spiegato da Fabrizio Romano in un video sul proprio canale YouTube, però, la mossa dei Red Devils non chiude affatto le porte a una cessione estiva né spegne l’attenzione del Milan, forte dello stretto legame tra il centrocampista portoghese e Ruben Amorim.

LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan

Le parole di Fabrizio Romano: estensione unilaterale, mercato estivo e trattative ferme

Nel ricostruire i retroscena estivi e il reale significato tecnico-finanziario del comunicato del club inglese, Romano ha distinto con chiarezza tra semplice estensione dell’accordo esistente e firma di un nuovo contratto:

«Su Bruno Fernandes abbiamo raccontato questo retroscena legato alla scorsa estate. Prima ci ha provato la Juve, poi ci ha provato con forza il Milan. Il giocatore ha scelto di rimanere a Manchester ma non ha mai rinnovato il suo contratto durante l’estate. Aveva offerte importanti, non solo dall’Italia. Il Galatasaray avrebbe offerto tanti soldi, un anno fa l’Al Hilal – a giugno 2025 – avrebbe messo sul tavolo cifre folli. Aveva tante possibilità diverse, dal punto di vista competitivo ed economico, ma ha scelto di rimanere allo United».

«Non ha mai rinnovato il contratto e oggi ho visto tanti dire “Addio Italia”. Io credo che il rinnovo di oggi sia più una protezione dell’asset Bruno Fernandes da parte del Manchester, piuttosto che una buona notizia per tenere il giocatore più a lungo. Club e giocatore da mesi stavano parlando, e hanno parlato, di rinnovo di contratto. Ma rinnovo vuol dire una cosa, estensione un’altra. “Contract extended” vuol dire che l’attuale contratto viene prolungato per un altro anno, com’è stato per Bruno Fernandes. “New deal” invece vuol dire farne uno completamente diverso. È questa la differenza».

«Oggi lo United attiva la clausola per un altro anno, che consente di proteggere Bruno Fernandes come cartellino, in modo che il calciatore non possa firmare a zero con un’altra squadra a gennaio. Lo United ha avuto il bisogno di fare ciò perché il nuovo contratto di Bruno Fernandes è tutto meno che vicino. Oggi le conversazioni sono ferme: il giocatore ha messo tutto in standby per una ragione. Vuole sapere che United sarà. Bruno vuole tempo per decidere, capire come andrà con Pochettino e che progetto ci sarà. Questo rinnovo protegge lo United da un punto di vista finanziario».

Clausola rescissoria, valutazione e il fattore Ruben Amorim per il Milan

Nella seconda parte della sua analisi, Fabrizio Romano ha chiarito i margini economici di un eventuale trasferimento a fine stagione e il peso del rapporto tra Bruno Fernandes e Ruben Amorim in ottica Milan:

«Ma c’è una clausola rescissoria – 65 milioni – nel contratto di Bruno Fernandes. Ma per età e durata di contratto credo che un eventuale prezzo sarebbe comunque più basso. Bruno Fernandes, per il rapporto che ha con lo United, se dovesse decidere di andare via a fine stagione, questo contratto protegge lo United dal perderlo a zero ma non bloccherebbe l’uscita del giocatore. È tutt’altro che deciso il futuro del portoghese. Cambiano le dinamiche economiche del mercato ma non che Bruno Fernandes a oggi non ha deciso. Se poi rinnoverà, sarà un contratto completamente nuovo. Aggiungo sempre il rapporto con Amorim, ci tengo sempre a ricordarlo. Amorim e Bruno hanno un grande rapporto, hanno lo stesso agente. C’è una stima enorme tra i due: il Milan lo terrei sempre attento a quello che succede. Ma poi è chiaro che non dipende dal Milan quello che succede. Dunque, vedremo».