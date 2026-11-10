Massa, caos a Marassi: il Milan vince, ma il caso arbitrale fa esplodere le polemiche! VIDEO di Alberto Petrosilli

Massa, le espulsioni dalla panchina rossonera e il giallo a Rabiot: a Marassi va in scena l’ennesimo episodio che alimenta dubbi sulla gestione arbitrale. E il problema non può essere archiviato con il solito silenzio

C’è una cosa che dovrebbe essere chiara a tutti: vincere una partita non significa dover accettare qualsiasi decisione arbitrale senza poter sollevare interrogativi. Il Milan ha conquistato il risultato a Marassi, ma questo non cancella quanto accaduto durante Genoa-Milan. Anzi, proprio perché i rossoneri hanno portato a casa i tre punti, sarebbe ancora più sbagliato liquidare tutto come una semplice polemica di parte.

LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Milan

L’episodio che coinvolge Rabiot e Marcandalli al 50′ merita una riflessione seria. Il francese viene fermato durante una ripartenza, il Milan chiede il cartellino rosso, ma Davide Massa decide diversamente. Il direttore di gara opta per il giallo. Una valutazione che può essere discussa, naturalmente, perché il calcio è fatto anche di interpretazioni. Ma è proprio qui che nasce il problema: quali sono i criteri utilizzati per prendere determinate decisioni?

La spiegazione relativa alla distanza dalla porta non può diventare l’unico argomento della discussione. Per stabilire se un fallo interrompa una chiara occasione da rete bisogna considerare diversi elementi: direzione dell’azione, controllo del pallone, posizione dei difendenti e possibilità concreta di raggiungere la porta. La distanza è importante, ma non è l’unico parametro.

E poi c’è tutto quello che accade successivamente. Tre espulsioni dalla panchina del Milan e un’ammonizione a Rabiot per proteste. Una sequenza che inevitabilmente alimenta ulteriori interrogativi sulla gestione della gara. Possibile che, ancora una volta, si finisca a discutere più delle reazioni dei protagonisti che dell’episodio che le ha provocate?

Attenzione, non si tratta di giustificare qualsiasi protesta. Gli arbitri devono essere rispettati e le panchine non possono trasformarsi in zone franche nelle quali tutto è consentito. Ma il rispetto deve essere reciproco e deve accompagnarsi a una gestione autorevole, lucida e soprattutto coerente.

Il vero problema del calcio italiano è proprio la mancanza di uniformità. Episodi simili vengono giudicati in maniera differente, interpretazioni diverse si susseguono da una giornata all’altra e tifosi, allenatori e calciatori si ritrovano continuamente a chiedersi quale sia il metro arbitrale da seguire.

Non possiamo pretendere che un arbitro non commetta mai errori. Sarebbe irrealistico. Possiamo però pretendere maggiore chiarezza, comunicazione e coerenza. Perché il VAR, da solo, non risolve ogni problema e soprattutto non può diventare uno strumento utilizzato per alimentare ulteriori discussioni.

Il Milan non ha perso punti a Marassi, ma questo non significa che debba abbassare la testa. La questione va oltre i colori rossoneri e riguarda l’intero movimento calcistico italiano.

Ogni domenica si parla di arbitri, cartellini, rigori e interpretazioni. Ogni settimana si promettono chiarimenti e miglioramenti. Poi, puntualmente, ci ritroviamo davanti alle stesse polemiche.

E allora la domanda è inevitabile: fino a quando il calcio italiano dovrà continuare a discutere degli arbitri invece di parlare soltanto di calcio?

Perché il problema non è chiedere arbitri infallibili. È chiedere arbitri credibili. E, soprattutto, un regolamento che venga applicato con lo stesso metro da tutti, in ogni partita.