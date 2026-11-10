Dalla Svizzera bocciano Jashari: «Al Milan sta andando male, non era la scelta giusta. E ora l'eredità di Xhaka...»

Il portale Contropiede.ch analizza il momento complicato del centrocampista ex Brugge tra le difficoltà in rossonero all’ombra di Modric e la grande chance con la Nazionale elvetica

Un investimento importante, un’estate intera trascorsa a trattare con il Club Brugge e un carico di aspettative altissimo riposto su di lui. A distanza di mesi, tuttavia, l’impatto di Ardon Jashari con il mondo Milan non ha ancora rispettato le premesse della vigilia. A fare il punto sulla situazione del centrocampista elvetico è il portale svizzero Contropiede.ch, con un’analisi firmata da Angelo Lungo che scava nelle difficoltà incontrate dal giocatore tra club e Nazionale.

Dal blocco iniziale con Modric al giudizio impietoso dalla Svizzera

Il percorso di Jashari in maglia rossonera è stato inevitabilmente condizionato da un brutto infortunio che ne ha frenato l’inserimento fino a dicembre, un periodo in cui Luka Modric si era ormai preso con merito e autorità le chiavi della mediana milanista. Con il rinnovo del fuoriclasse croato, lo spazio si è ridotto drasticamente, costringendo il classe 2002 a un ruolo di comprimario da cui finora non è riuscito a emergere, fallendo quasi sempre le occasioni concesse da Ruben Amorim per mettersi in mostra.

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Il giudizio che arriva dalla Svizzera, riportato da Contropiede.ch, è decisamente severo e fotografa un momento di involuzione:

«La stagione di Jashari con il Milan sta andando male. Questi i rilievi che gli sono stati mossi recentemente: nessuna giocata impressionante; nessun cambio di ritmo; poco spirito di iniziativa; poca presa di responsabilità. E la Scala del calcio lo ha preso a fischiare».

Il pezzo si spinge poi a una riflessione amara sul percorso di carriera del ragazzo:

«Forse la scelta di approdare in Serie A non è stata quella giusta».

L’occasione con la Nazionale e il “muro” Xhaka

La sosta per le nazionali offre ora ad Ardon Jashari una vetrina fondamentale per riscattarsi e trovare quella continuità di impiego che a Milanello gli è mancata. Con la maglia della Svizzera, tuttavia, la scalata alle gerarchie presenta ostacoli analoghi a quelli di Formello e San Siro.

L’assenza per infortunio di un totem come Granit Xhaka in questa finestra di novembre spalanca le porte a una maglia da titolare per Jashari, chiamato a cogliere al volo l’opportunità per cambiare la narrativa della sua stagione. Resta però la consapevolezza di una concorrenza spietata, sintetizzata perfettamente dal parallelismo tracciato dai colleghi svizzeri:

«Deve scalzare Xhaka e Modric, mica è semplice, nonostante la loro età, serve un’impresa».