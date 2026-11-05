La maledizione degli infortuni colpisce anche il Milan Femminile: lesione al crociato per Mascarello

La maledizione degli infortuni colpisce anche il Milan Femminile: lesione al crociato per Marta Mascarello, si dovrà operare. Stagione finita
Brutte notizie per il Milan Femminile e per Marta Mascarello. La centrocampista rossonera ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.
Mascarello, intervento la prossima settimana
La giocatrice sarà sottoposta la prossima settimana a un intervento di ricostruzione in artroscopia. Si tratta di un infortunio importante che costringerà quindi Mascarello ad affrontare un lungo percorso di recupero prima di poter tornare a disposizione.
La centrocampista era ormai da tempo una delle giocatrici di riferimento della formazione rossonera e la sua assenza rappresenta una perdita significativa per il Milan Femminile.
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Milan Femminile, Mascarello protagonista dal 2022
Arrivata al Milan nell’estate del 2022, Mascarello si è ritagliata progressivamente un ruolo importante all’interno della squadra. Nelle sue prime quattro stagioni in rossonero ha collezionato 93 presenze ufficiali, realizzando 2 gol, entrambi nella stagione 2023/24.
Ora la giocatrice dovrà concentrarsi sul recupero dall’infortunio e sul ritorno in campo, mentre il Milan dovrà fare i conti con l’assenza di una delle proprie centrocampiste più esperte.