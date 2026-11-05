Krosche al Milan, ora ci siamo davvero: accordo definito! Sta per iniziare la sua avventura in rossonero

Krosche ha trovato un accordo con il Milan, è tutto pronto per l’inizio della sua avventura in rossonero. I dettagli li riporta Matteo Moretto su X
Il Milan pianifica il futuro con un colpo di altissimo profilo dietro la scrivania. Secondo quanto rivelato da Matteo Moretto, è stato infatti chiuso l’accordo per portare Markus Krösche a vestire i panni di nuovo Head of Football del club rossonero. Un innesto di primissima fascia per la dirigenza, volto a rafforzare la struttura e la programmazione sportiva della società.
Per assicurarsi le prestazioni del dirigente tedesco, il club rossonero verserà un indennizzo economico all’Eintracht Francoforte, proprietario del cartellino e dei servigi del manager, sbloccando così la trattativa in via definitiva. Krösche ha rappresentato fin dal primo momento il profilo ideale, confermandosi come l’opzione numero uno in assoluto nei piani del proprietario Gerry Cardinale per la gestione dell’area tecnica.
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Salvo clamorosi e imprevedibili cambi di programma o stravolgimenti di calendario, l’avventura ufficiale di Markus Krösche in rossonero comincerà a partire dal prossimo mese di gennaio. Il dirigente tedesco si appresta dunque a lasciare la Bundesliga per tuffarsi anima e corpo nella nuova sfida italiana, portando in dote competenza, visione internazionale e quell’esperienza maturata ad alti livelli che la proprietà cercava per dare ulteriore slancio al progetto Milan. I tifosi rossoneri possono sorridere: la scacchiera dirigenziale si arricchisce di un tassello fondamentale in vista della seconda parte della stagione.