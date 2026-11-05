Milan Ferencvaros, c’è solo un precedente contro una squadra ungherese: era in Coppa delle Coppe

Milan Ferencvaros – C’è solamente un precedente contro una formazione magiara, come è finita quella volta?

Il cammino europeo del Milan torna a tingersi di note storiche e insidie inaspettate. Oggi, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:45, i rossoneri scendono in campo per affrontare il Ferencvaros in una sfida di Europa League che si preannuncia tutt’altro che scontata per la squadra guidata da Ruben Amorim. I magiari arrivano a questo appuntamento forti di un percorso netto e di una compattezza che impone la massima attenzione, costringendo il tecnico portoghese a studiare ogni mossa nei minimi dettagli per evitare passi falsi.

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Oltre al valore attuale della compagine ungherese, la storia e le statistiche offrono spunti di riflessione molto particolari sul tabù ungherese per il Diavolo. Se si guarda agli annali del club di via Aldo Rossi, i precedenti ufficiali contro squadre provenienti dall’Ungheria sono estremamente circoscritti e risalgono a un passato piuttosto lontano. L’unico incrocio della storia milanista contro formazioni magiare si registra infatti negli ottavi di finale della Coppa delle Coppe della stagione 1967/1968, quando i rossoneri affrontarono il Györi ETO.

In quell’occasione doppia, il campo non decretò un vincitore netto, evidenziando una storica difficoltà nel superare l’ostacolo ungherese. Entrambi gli incontri del doppio confronto si conclusero infatti in parità: un pirotecnico 2-2 maturato sul terreno di gioco ungherese, seguito dall’1-1 casalingo in Italia che sancì comunque il passaggio del turno per i rossoneri grazie alla regola dei gol fuori casa.

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A distanza di decenni, il Milan si ritrova nuovamente a fare i conti con una squadra ungherese in un contesto europeo che non ammette distrazioni. Mister Amorim sa che i tre punti in palio sono fondamentali per rimettere in carreggiata il cammino continentale dei suoi. San Siro è pronto a spingere la squadra, ma sul rettangolo verde servirà una prestazione di alto livello per sfatare le vecchie trappole del passato e domare un Ferencvaros in grande salute.