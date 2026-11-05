Gila non viene rischiato, Amorim prosegue nella gestione dello spagnolo: fondamentale non perdere un top della difesa

Gila a differenza di alcuni suoi compagni titolarissimi non dovrebbe essere impiegato dal primo minuto questa sera nel match di Europa League

San Siro si prepara a vivere un’altra notte di grande calcio europeo. Questa sera in Europa League, il tecnico del Milan Ruben Amorim è pronto a mescolare le carte in tavola, affidandosi però a una linea di continuità ben precisa: il turnover ci sarà, ma senza esagerare.

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Nonostante la necessità di fare respirare la rosa in un calendario fitto e logorante, l’allenatore portoghese ha deciso di non rinunciare ad alcune pedine fondamentali dello scacchiere rossonero. In campo dal primo minuto vedremo ancora una volta elementi di spessore come Ramos, Rabiot e De Winter, chiamati a garantire stabilità, leadership e qualità alla squadra in un appuntamento europeo che mette in palio punti pesanti per il cammino europeo.

Diverso, invece, è il discorso legato alla gestione di Mario Gila. Il difensore centrale classe 2000 viene preservato con estrema attenzione dallo staff tecnico: lo spagnolo, infatti, raramente si è trovato a giocare con cadenza così ravvicinata ogni tre giorni, una consuetudine quasi inedita per il suo percorso in campo. Oltre ad essere un elemento di grande spessore tecnico e difensivo, Gila si porta dietro una storica tendenza a piccoli acciacchi e infortuni muscolari, una fragilità fisica nota sin dai tempi della sua esperienza alla Lazio.

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Proprio per evitare ricadute o sovraccarichi che potrebbero compromettere la stagione. Per la sfida odierna, dunque, la priorità resta blindare il risultato europeo senza correre rischi superflui, affidandosi alla spina dorsale della squadra e proteggendo i giocatori più delicati. La strada in Europa è tracciata: il Milan vuole vincere, ma con la testa.