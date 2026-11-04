Icardi, l’Inter chiude le porte: il Milan osserva e prepara il possibile colpo per Amorim? Cosa sta succedendo

Marotta esclude il ritorno dell’argentino in nerazzurro: i rossoneri potrebbero invece valutare l’attaccante per rinforzare il reparto offensivo



Il futuro di Mauro Icardi potrebbe nuovamente intrecciarsi con quello del calcio italiano, ma non attraverso un ritorno all’Inter. Il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta ha infatti chiuso definitivamente le porte all’ipotesi di un nuovo matrimonio con l’attaccante argentino, dichiarando che il giocatore «non rientra nei nostri piani». A riportarlo è Calciomercato.com.

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Una doccia fredda per il centravanti classe 1993, che aveva manifestato il desiderio di tornare a vestire la maglia nerazzurra. L’Inter, però, non intende intervenire sul mercato per rinforzare l’attacco, nonostante i recenti problemi fisici del reparto.

IL MILAN PENSA A ICARDI: IDEA PER AMORIM

Ed è proprio qui che potrebbe inserirsi il Milan. Secondo Calciomercato.com, i rossoneri non avrebbero escluso la possibilità di farsi avanti per Icardi, individuando nell’argentino un profilo esperto da affiancare a Gonçalo Ramos.

Un eventuale arrivo comporterebbe anche una possibile partenza in prestito di Francesco Camarda, che avrebbe così l’opportunità di trovare maggiore continuità altrove.

ICARDI CERCA UNA NUOVA SQUADRA

Dopo la conclusione dell’esperienza al Galatasaray, con cui ha conquistato quattro campionati turchi e realizzato 77 gol in 134 presenze, Icardi è ancora alla ricerca di una nuova sistemazione.

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La Serie A resta la sua destinazione preferita, ma non mancano le alternative: Tottenham, Everton, Betis e Paok hanno mostrato interesse.

Anche la Juventus rappresenterebbe una suggestione, con Luciano Spalletti che conosce molto bene l’argentino.

Il Milan osserva: Icardi potrebbe diventare un’occasione per rinforzare l’attacco rossonero.