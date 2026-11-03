Calciomercato Milan, occasione Bakayoko a gennaio: il Lipsia apre alla cessione, possibile prestito

L’esterno offensivo belga potrebbe lasciare il Lipsia nella finestra invernale. La valutazione del club tedesco si aggira sugli 11-12 milioni di euro, ma la formula del prestito potrebbe favorire un eventuale inserimento del Milan.



Il mercato invernale potrebbe offrire al Milan un’opportunità interessante per rinforzare il reparto offensivo. Tra i profili da monitorare c’è Johan Bakayoko, esterno offensivo belga di 23 anni attualmente in forza al RB Lipsia, che potrebbe essere destinato a cambiare squadra già a gennaio.

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Secondo indiscrezioni dalla Germania, il club tedesco sarebbe aperto alla possibilità di una cessione a titolo definitivo, con una richiesta economica compresa tra gli 11 e i 12 milioni di euro. Una cifra che, considerate le caratteristiche del giocatore e il mercato attuale, potrebbe rappresentare un’occasione da valutare attentamente.

La soluzione più realistica, almeno in questa fase, sarebbe però quella del prestito. Le condizioni del mercato invernale renderebbero infatti più complicata un’operazione immediata a titolo definitivo, mentre una formula temporanea permetterebbe alle società interessate di rimandare eventuali valutazioni economiche alla prossima estate.

Un’opportunità per l’attacco rossonero?

Bakayoko è un esterno offensivo mancino, dotato di velocità, tecnica e capacità di puntare l’uomo. Caratteristiche che potrebbero tornare utili al Milan, soprattutto per aumentare le alternative sulle corsie offensive e garantire ad Amorim ulteriori soluzioni tattiche.

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Anche l’aspetto economico merita attenzione: il suo ingaggio base sarebbe nell’ordine di pochi milioni di euro all’anno, potenzialmente compatibile con i parametri rossoneri.

Al momento non ci sono conferme di una trattativa concreta con il Milan, ma il nome di Bakayoko potrebbe diventare una pista da seguire attentamente nelle prossime settimane.