Milan Futuro, beffa al 91′: contro il Club Milano sfuma la vittoria – Milan News 24

I rossoneri passano in vantaggio con Levis Asanji al 26′ e conducono a lungo la gara, ma vengono raggiunti nel finale: un pareggio amaro per la squadra di Sergio Navarro



Nella decima giornata del campionato di Serie D, girone B, Milan Futuro non va oltre il pareggio per 1-1 contro il Club Milano. Al «Felice Chinetti» arriva una delusione difficile da digerire per la formazione guidata da Sergio Navarro, che vede sfumare una vittoria ormai vicina proprio negli ultimi istanti della partita.

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L’avvio dei rossoneri è positivo e al 26° minuto arriva il gol del vantaggio firmato da Levis Asanji, bravo a portare avanti la squadra e a premiare il lavoro svolto nel corso della prima frazione di gioco. Una rete importante, che consente all’U23 milanista di affrontare il resto della gara con maggiore fiducia e di gestire il risultato.

Nel corso del secondo tempo, infatti, Milan Futuro conduce la partita, cercando di difendere il vantaggio e di portare a casa tre punti preziosi per la propria classifica. La squadra di Navarro sembra avere la situazione sotto controllo, ma il calcio riserva spesso sorprese proprio quando il traguardo appare ormai vicino.

Al 91° minuto, quando la vittoria sembra ormai a portata di mano, arriva la doccia fredda: il Club Milano trova la rete dell’1-1 e gela i rossoneri, costretti a lasciare sul campo due punti che sembravano ormai conquistati. Un pareggio che ha il sapore della beffa, soprattutto per come è maturato e per gli sforzi compiuti durante la gara.

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Con questo risultato, Milan Futuro sale a quota 13 punti in classifica, portando a casa un solo punto da una sfida che avrebbe potuto dare una spinta importante al proprio percorso. La distanza dalla vetta è attualmente di 11 punti, ma la situazione va letta considerando che i rossoneri hanno ancora una partita e mezza da recuperare.

Il pareggio contro il Club Milano lascia inevitabilmente amarezza, ma il campionato è ancora lungo. Per la squadra di Navarro sarà fondamentale ripartire dagli aspetti positivi mostrati durante la gara, lavorando sugli episodi finali per evitare che altre occasioni favorevoli si trasformino in punti persi.