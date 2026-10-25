Calciomercato Milan, occasione Endrick: il brasiliano può lasciare il Real Madrid a gennaio

Rossoneri alla finestra per il talento brasiliano: il poco spazio a Madrid riapre gli scenari per il mercato invernale, ma la Roma resta una concorrente da tenere d’occhio

Il Milan guarda con interesse alla situazione di Endrick, giovane attaccante brasiliano di proprietà del Real Madrid, il cui futuro potrebbe riservare sviluppi già nella prossima sessione invernale di mercato. Il talento classe 2006, arrivato in Spagna con grandi aspettative, avrebbe bisogno di maggiore continuità per proseguire il proprio percorso di crescita e valorizzare le sue qualità.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

A fare il punto sulla situazione è stato Matteo Moretto, intervenuto a Radio MARCA. Secondo quanto riferito dal giornalista, nonostante le parole di José Mourinho, la possibilità di un addio al Real Madrid a gennaio rimane aperta, soprattutto alla luce del poco spazio a disposizione del giovane attaccante.

Uno scenario che potrebbe attirare l’attenzione del Milan, sempre alla ricerca di opportunità interessanti per rinforzare il reparto offensivo. Endrick rappresenterebbe un investimento sul talento e sul futuro, grazie alle sue caratteristiche tecniche, alla rapidità e alla capacità di attaccare la profondità. Qualità che potrebbero offrire nuove soluzioni all’allenatore rossonero.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

La strada, tuttavia, non sarebbe priva di ostacoli. Nella corsa al brasiliano, infatti, ci sarebbe anche la Roma, indicata da Moretto come un’opzione concreta in vista del mercato invernale e, al momento, una pretendente particolarmente interessata.

Per il Milan, dunque, la situazione resta da monitorare. Molto dipenderà dalla volontà del Real Madrid, dalle condizioni di un’eventuale operazione e dalle prospettive di impiego offerte al giocatore.

Gennaio potrebbe trasformarsi in un’occasione, ma al momento non risultano certezze su una possibile trattativa rossonera. Endrick resta un nome da seguire con attenzione.