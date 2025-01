Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Milan in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi

Il calciomercato Milan non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dall’amministratore delegato Furlani, da Moncada, D’Ottavio e il tecnico della prima squadra Sergio Conceicao. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Milan in tempo reale.

Ultimissime calciomercato Milan – LIVE

Ultimissime calciomercato Milan: SABATO 11 GENNAIO

Calciomercato Milan, clamorosa svolta: il Manchester United apre al prestito secco di Rashford. Attaccante più vicino ai rossoneri



Ultimissime calciomercato Milan: VENERDI’ 10 GENNAIO

Mercato Milan, si segue un talento greco in Germania: il baby bomber è seguito da mezza Europa!

Romero Milan, futuro già deciso? Ecco la nuova proposta: i rossoneri spingono per accettare!

Okafor Milan, è addio! Scambio di documenti e giocatore pronto a partire direzione Lipsia!

Rashford Milan, spunta la formula che sblocca l’operazione! Arriva così a Milanello, ore caldissime

Ultimissime calciomercato Milan: GIOVEDI 9 GENNAIO

Calciomercato Milan, anche la Juventus si muove: incontro con l’agente nella giornata di ieri

Okafor Lipsia, il Milan spera per sbloccare il colpo Rashford: le ultime sulla trattativa

Calciomercato Milan, non solo Ricci: altri due calciatori italiani attenzionati per l’estate

Saelemaekers, la Roma spinge per tenerlo: la volontà di Conceicao è ben chiara

Rinnovo Theo Hernandez, il Milan vuole chiudere il discorso: i dettagli dell’operazione

Rashford Milan, sull’ingaggio del giocatore: il club ha comunicato l’offerta all’agente

Ultimissime calciomercato Milan: MERCOLEDI 8 GENNAIO

Calciomercato Milan, clamorosa svolta Rashford: la punta ha aperto ad una sensibile riduzione dell’ingaggio. Parti al lavoro

Calciomercato Milan, Marcus Rashford, grande obiettivo dei rossoneri per gennaio, è disposto ad abbassarsi l’ingaggio. I dettagli

Rinnovo Calabria, Sergio Conceicao potrebbe cambiare il futuro dell’attuale capitano del Milan in scadenza di contratto a giugno

Calciomercato Milan, la permanenza di Fikayo Tomori non è scontata: per la partenza però serve una super offerta. Juve avvisata

Abraham Milan, pesanti conferme sul futuro del centravanti inglese: ingaggio abbassato, vicina la permanenza dalla Roma

Calciomercato Milan, Zlatan Ibrahimovic è pronto a chiudere il colpo Samuele Ricci per la prossima estate: tutti i dettagli

Okafor Milan, trattativa molto avanzata con il Lipsia: si tratta sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto

Mercato Milan, la vittoria in Supercoppa e l’arrivo di Conceicao cambiano il futuro di Theo Hernandez: rinnovo e permanenza

Calciomercato Milan, Giorgio Furlani dialoga con la Roma in vista di gennaio: al vaglio lo scambio a titolo definitivo tra Abraham e Cristante

Ultimissime calciomercato Milan: MARTEDI’ 7 GENNAIO

Rashford Milan, il Manchester United cambia idea: nuovo scenario nell’affare

Okafor Lipsia, buone notizie per il Milan: i dettagli della trattativa

Calciomercato Milan, l’affare è in stato avanzato: colpo già pronto per l’estate. Arriva lui

Rashford Milan, accadrà nei prossimi giorni: possibile svolta nell’operazione

Ultimissime calciomercato Milan:LUNEDI’ 6 GENNAIO

Bennacer Milan, clamorosa novità sul centrocampista! Comunicazione alla società, ha già scelto il suo futuro

Kolo Muani Milan, concorrenza di top club europei: rossoneri in corsa! Le ultime

Calciomercato Milan, l’ex obiettivo ad un passo dalla Serie A! Contatti fitti, questa la formula dell’affare

Rashford Milan, è tutto vero! Si muove Ibrahimovic, questo aspetto può favorire il Diavolo

Ultimissime calciomercato Milan: DOMENICA 5 GENNAIO

Rashford Milan, il Manchester United apre alla cessione: il colpo di mercato è possibile a queste condizioni

Olmo Milan, c’è l’offerta: proposta fatta per lo spagnolo campione d’Europa

Calabria Milan, futuro deciso: niente rinnovo, andrà via a fine stagione

Bondo Milan, Galliani apre alla cessione: l’affare a gennaio si fa ad una condizione

Tomori Juve, niente offerta da 25 milioni: la scelta di Conceicao ha spiazzato i bianconeri

Inter Milan, il derby è anche sul mercato: in estate sarà sfida per 2 talenti della Serie A

Ultimissime calciomercato Milan: SABATO 4 GENNAIO

Kolo Muani Milan, la pista di mercato resta in piedi: a Conceicao piace l’attaccante del Psg

Olmo Milan, c’è speranza per il colpo di mercato: la posizione dell’agente e del Barcellona

Mercato Milan, Reijnders cambia ruolo con Conceicao? 3 nomi in lista per rinforzare il centrocampo

Ultimissime calciomercato Milan:VENERDI’ 3 GENNAIO

Kalulu Milan, la Juve ha deciso sul riscatto: c’è un dettaglio che fa felici i rossoneri!

Dani Olmo Milan, la pista si raffredda immediatamente? L’ultimo aggiornamento non lascia dubbi – FOTO

Tomori Juve, il Milan fa muro: vuole 30 milioni per la cessione del difensore

Trincao Milan, l’ala portoghese apre all’addio allo Sporting: cifre e dettagli

Ultimissime calciomercato Milan: GIOVEDI’ 2 GENNAIO

Mercato Milan, intrigo turco per Jovic! Due le opzioni aperte, il serbo è ai saluti

Calciomercato Milan, suggestione clamorosa: tentativo per Dani Olmo

Tomori Milan, scelta forte di Conceicao: la notizia lascia sorpresi

Ultimissime calciomercato Milan: MERCOLEDI’ 1 GENNAIO

Trincao Milan, il colpo in attacco è già stato pianificato: servono 25 milioni di euro per portare l’attaccante a Milanello

Calciomercato Milan, Moncada e Ibrahimovic possono pescare in Premier League: nel mirino Rayan Ait-Nouri del Wolverhampton

Mercato Milan, per l’attacco resta apertissima la pista che porta a Kolo Muani: concorrenza ampia e ingaggio i principali ostacoli

Calciomercato Milan, a giugno possibile colpo in mediana: Conceicao vuole Fabio Vieira, centrocampista dell’Arsenal in prestito al Porto

Calciomercato Milan, Sergio Conceicao cambia il futuro di Loftus-Cheek: il centrocampista inglese pupillo del tecnico ex Porto

Calciomercato Milan, Moncada potrebbe tornare a pensare a Gedson Fernandes per il centrocampo: clamoroso intreccio

Mercato Milan, tanti i calciatori interessanti presenti nella scuderia di Jorge Mendes: il potente procuratore può proporre Ansu Fati

Calciomercato Milan, Bondo vuole solo il club rossonero: incontro con il Monza fissato dopo la Supercoppa Italiana. I dettagli

LUNEDI’ 30 DICEMBRE

Calciomercato Milan, Sergio Conceicao, scelto come nuovo tecnico rossonero, può cambiare il futuro di Tomori. Ultime

Rinnovo Reijnders, prolungamento ormai deciso: cifre e dettagli, la firma dell’olandese arriverà con l’arrivo del nuovo anno

Tomori Milan, la Juve continua il pressing sul centrale inglese: possibile incontro in Arabia per la Supercoppa Italiana

DOMENICA 29 DICEMBRE

Mosquera Milan, pressing costante del Diavolo! Movimenti sottotraccia, l’ultimo indizio non lascia dubbi

Calciomercato Milan, retroscena Danilo: no dei rossoneri alla proposta della Juve! I motivi