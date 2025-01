Calciomercato Milan, oggi giornata decisiva per Tomori: offerta da urlo, un solo ostacolo prima della fumata bianca

Calciomercato Milan, può essere la giornata decisiva per il passaggio di Fikayo Tomori alla Juve: va convinto il difensore inglese

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, e in particolare dal giornalista Luca Bianchin sul proprio profilo di X, oggi sarà una giornata decisiva nel calciomercato Milan per l’eventuale trasferimento di Tomori.

Incontro tra Milan e Tomori in programma oggi. Milan e Juve hanno un principio di accordo: 25 milioni tra prestito e riscatto, più bonus per avvicinarsi a 30. Per chiudere, decisive le ultime valutazioni e la decisione di Fikayo. Non è previsto il riscatto di Kalulu.