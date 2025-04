Milan Futuro, ecco il programma dei playout: le date delle due sfide contro la SPAL. Segui le ultimissime sul club rossonero

Il Milan Futuro sfiderà la SPAL nei playout di Serie C. Doppia sfida, andata e ritorno, ma i rossoneri avendo chiuso in diciottesima posizione in classifica non avranno nè il vantaggio campo nè il vantaggio in caso di pareggio. Dovesse finire in parità il conteggio di entrambe le partite sarà la SPAL a salvarsi.

PLAYOUT – LE DATE

Sabato 10 maggio, orario TBD: Milan Futuro-SPAL, stadio “Felice Chinetti” di Solbiate Arno

Sabato 17 maggio, orario TBD: SPAL-Milan Futuro, stadio “Paolo Mazza” di Ferrara