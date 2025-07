Guidi, clamorosa notizia sul futuro dell’ex tecnico del Milan Primavera! Accordo trovato con loro

Guidi, ex tecnico del Milan Primavera, tornerà a guidare i pari età della Roma, sua ex squadra: accordo raggiunto nelle ultime ore

Federico Guidi, già noto per la sua esperienza alla guida delle giovanili del Milan, è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma Primavera. La notizia, che circolava già dalla scorsa settimana a seguito dei primi contatti esplorativi, è stata confermata oggi con la firma del contratto che sancisce il suo ritorno a Trigoria.

Guidi: Un Profilo di Successo per la Pantera Giallorossa

Guidi, tecnico stimato nel panorama giovanile italiano, vanta un curriculum di tutto rispetto. La sua carriera è stata contraddistinta da successi, in particolare con le squadre giovanili. La sua precedente esperienza con i rossoneri, la formazione Primavera del Diavolo, lo ha visto plasmare giovani talenti e ottenere risultati significativi, dimostrando capacità di sviluppo e valorizzazione dei ragazzi. Questo passato prestigioso lo rende una figura ideale per guidare la Primavera giallorossa, con l’obiettivo di preparare i futuri campioni per la prima squadra.

La scelta di Guidi da parte della dirigenza capitolina sottolinea la volontà di investire in un progetto a lungo termine per il settore giovanile. La sua profonda conoscenza delle dinamiche del calcio giovanile e la sua capacità di lavorare con i giovani calciatori sono state fattori determinanti nella decisione. L’ambiente romano, dove Guidi ha già militato in passato, rappresenta per lui un ritorno alle origini, una chance per consolidare il suo percorso e contribuire alla crescita dei talenti romanisti.

Obiettivi e Aspettative per la Nuova Stagione

L’incarico di Guidi alla guida della Primavera della Lupa sarà cruciale per la prossima stagione. Le aspettative sono alte: l’obiettivo primario sarà quello di continuare il percorso di crescita dei giovani promettenti, fornendo loro gli strumenti necessari per affrontare il passaggio al calcio professionistico. La sua filosofia di gioco, improntata sulla cura del talento individuale e sul lavoro di squadra, si sposa perfettamente con i valori del club. I tifosi della Magica ripongono grande fiducia in Guidi, sperando che possa portare la Primavera a nuovi traguardi, formando la spina dorsale della Roma del futuro.

La firma di Guidi rappresenta un segnale forte per il futuro del calcio romano, un ulteriore passo verso la costruzione di una squadra sempre più competitiva e sostenibile.