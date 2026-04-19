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Modric guida il Milan: il croato ha un doppio obiettivo nel mirino. E Allegri…
Modric sarà titolare nella delicata trasferta di oggi sul campo del Verona: il croato vuole la Champions League e un Mondiale da protagonista
Il destino stagionale del Milan passa dai piedi fatati del suo numero dieci. Questa mattina, il Corriere dello Sport dedica l’apertura al fuoriclasse croato, sottolineando come la squadra sia letteralmente “appesa” alla sua classe cristallina nel momento più delicato dell’anno. Con la sfida odierna contro l’Hellas Verona, valida per la 33ª giornata di Serie A, Luka Modric si appresta a tagliare il traguardo dei 3000 minuti stagionali. Un dato impressionante che certifica una salute di ferro e una centralità assoluta nel progetto di Massimiliano Allegri, il quale — come recita l’occhiello del quotidiano — “non ci rinuncia mai”.
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Modric guida il Milan: Champions e Mondiale nel mirino
Il croato è diventato in pochi mesi il baluardo di uno spogliatoio che sta affrontando una salita ripidissima. La sua leadership sarà fondamentale al Bentegodi per blindare quel pass Champions che rappresenta la condizione necessaria per discutere il futuro.
- Leadership Totale: Allegri si fida ciecamente non solo della tecnica, ma del carisma di Luka, capace di gestire i ritmi di gioco anche sotto pressione.
- Il Futuro: Prima di decidere cosa fare nel 2026/2027, Modric ha fissato i suoi obiettivi: trascinare il Diavolo nell’Europa che conta e prepararsi al meglio per il Mondiale, confermandosi la vera “garanzia rossonera”.
Mentre a Madrid crescono i rimpianti per averlo ceduto a zero, il Milan si gode il suo leader silenzioso, sperando che oggi a Verona la sua visione di gioco possa regalare i tre punti decisivi per scacciare la crisi.