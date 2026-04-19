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Calciomercato Milan, rebus Lewandowski: l’ultimo aggiornamento spiazza i tifosi! Non se lo aspettava nessuno
Calciomercato Milan, all’interno del club rossonero non ci sarebbe consenso unanime sul nome di Lewandowski per l’attacco
Il futuro di Robert Lewandowski infiamma le cronache di mercato in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’esperto Matteo Moretto nell’ultimo video sul proprio canale YouTube, le strade del bomber polacco e del Barcellona sembrano destinate a dividersi. Nonostante sia in corso una trattativa per un rinnovo al ribasso, le indicazioni attuali suggeriscono che questi potrebbero essere gli ultimi mesi dell’attaccante in Catalogna. Sebbene si avvicini ai 38 anni, Lewandowski continua a dimostrare un fiuto del gol fuori dal comune, restando un profilo di altissimo livello capace di attirare l’interesse di numerosi club europei e della MLS.
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Calciomercato Milan, Lewandowski e il dubbio rossonero: manca il consenso unanime
Nonostante il fascino del nome, l’approdo a Milano del centravanti non è affatto scontato. Moretto ha chiarito la posizione attuale in via Aldo Rossi:
- Mancanza di Unanimità: All’interno della dirigenza del Milan non ci sarebbe un consenso unanime sul profilo del polacco.
- Fattori Ostacolanti: Al momento, l’età avanzata e le richieste di stipendio non lo collocano in cima alla lista dei desideri per il post-Füllkrug.
- Strategia 2026: Sebbene nel mercato tutto possa cambiare, il Milan sembra orientato verso profili più giovani o con costi di gestione differenti per il nuovo ciclo di Massimiliano Allegri.
Mentre il club si concentra sulla sfida di oggi a Verona per blindare la Champions, il nome di Lewandowski resta una suggestione di lusso che divide i vertici rossoneri, in attesa di capire se la volontà del calciatore di misurarsi con la Serie A possa far cadere le ultime riserve.