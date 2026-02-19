Milan Women
Convocate Italia Femminile, le scelte di Soncin per le gare di qualificazione al Mondiale: due rossonere in lista
Convocate Italia Femminile, Soncin ha annunciato la lista delle 27 protagoniste delle gare di qualificazione al Mondiale. Due le rossonere in rosa
Inizia ufficialmente il cammino della nazionale femminile verso la decima edizione del Mondiale, che si terrà in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027. Le azzurre si raduneranno martedì prossimo a Coverciano per preparare le prime due sfide cruciali del Gruppo 1 della Lega A di qualificazione: il debutto contro la Svezia martedì 3 marzo allo Stadio Granillo di Reggio Calabria e il match con la Danimarca sabato 7 marzo allo Stadio Menti di Vicenza.
Un doppio appuntamento decisivo per il passaggio diretto al Mondiale
Questo doppio incontro sarà già determinante per le sorti del girone, dove l’Italia dovrà chiudere al primo posto per ottenere il pass diretto per il Mondiale, evitando così il rischio di dover affrontare i doppî spareggi. Nel girone sono presenti anche Serbia e Svezia, squadre che renderanno la lotta per il primato ancora più interessante.
La lista delle convocate da Andrea Soncin
Per affrontare queste sfide cruciali, il CT Andrea Soncin ha convocato 27 calciatrici di cui due rappresentanti rossonere. Tra le novità, Emma Severini e Barbara Bonansea tornano in gruppo dopo aver saltato la tournée americana di fine anno. Insieme a loro, rientrano anche Angelica Soffia, Benedetta Glionna ed Elisa Polli.
Ecco la lista completa delle convocate:
- Portieri: Rachele Baldi (Roma), Francesca Durante (Lazio), Laura Giuliani (Milan).
- Difensori: Valentina Bergamaschi (Roma), Lisa Boattin (Houston Dash), Federica D’Auria (Lazio), Lucia Di Guglielmo (Washington Spirit), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (London City Lionesses), Elisabetta Oliviero (Lazio), Cecilia Salvai (Juventus), Angelica Soffia (Milan).
- Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Giulia Dragoni (Roma), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Matilde Pavan (Como), Eva Schatzer (Juventus), Emma Severini (Fiorentina).
- Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Inter), Martina Piemonte (Lazio), Elisa Polli (Inter).
Il futuro della nazionale: il cammino verso il Mondiale 2027
Con queste sfide decisive, l’Italia si prepara a un cammino di qualificazione che potrebbe aprire la strada per una partecipazione al Mondiale 2027 in Brasile. La squadra, sotto la guida di Andrea Soncin, ha l’opportunità di consolidare il proprio status di protagonista nel calcio femminile internazionale.
LEGGI ANCHE – Ultimissime Milan Live, notizie del giorno | LIVE Tempo reale
Ultimissime Milan
Video
Accomando elogia il lavoro di Allegri: «Non capisco chi dice che non migliora i giocatori. Guardate Pavlovic e Bartesaghi. Lo Scudetto? Dico questo…» – VIDEO
Orazio Accomando, intervistato in esclusiva a Calcionews24, ha parlato così di Massimiliano Allegri e del suo lavoro al Milan Orazio...