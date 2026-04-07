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Settore Giovanile Milan, rimandata la gara contro il Monza dell’Under 17: ecco quando si gioca, la data ufficiale
Settore Giovanile Milan, un rinvio per l’Under 17 di mister Baldo: la gara contro il Monza slitta a metà aprile: la scelta definitiva. Le ultime sui rossoneri
Nel weekend pasquale che non ha visto prendere parte a impegni ufficiali per il Settore Giovanile Milan, ecco di seguito qualche aggiornamento circa il prossimo calendario dei giovani rossoneri. La gara casalinga dell’Under 17 contro il Monza che doveva disputarsi al principio in data 2 aprile, è stata rimandata al 15 aprile.
Le Under 15 e 16, anche loro sprovviste di gare di campionato nell’ultimo fine settimana, riprenderanno la corsa alla qualificazione verso il turno successivo ai gironi dalla partita interna contro l’Atalanta: un impegno delicato contro un’avversaria forte e storicamente competitiva a livello di settore giovanile.