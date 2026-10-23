Milan, vergogna social contro Maignan: il club rossonero condanna il razzismo e difende il suo portiere

Dopo la sfida contro il Bournemouth, Mike Maignan è stato vittima di gravi insulti razzisti sui social: il Milan interviene con una presa di posizione netta

Il Milan si schiera al fianco di Mike Maignan dopo i gravi e inaccettabili insulti razzisti ricevuti sui social media in seguito alla partita contro il Bournemouth. Il club rossonero ha diffuso un comunicato ufficiale per condannare con fermezza quanto accaduto e ribadire la propria posizione contro ogni forma di discriminazione.

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La condanna del Milan: «Questi sono i valori del club»

Nella nota ufficiale, la società ha espresso parole inequivocabili, sottolineando come il razzismo non possa trovare spazio né dentro né fuori dal campo. Un messaggio chiaro, che accompagna la piena solidarietà e il sostegno rivolti al portiere francese.

Il Milan ha inoltre ribadito il proprio impegno nella promozione di rispetto, inclusione e uguaglianza, principi che considera fondamentali per la propria identità. Non si tratta soltanto di valori da difendere durante le partite, ma di un impegno che deve coinvolgere l’intero ambiente calcistico e la società.

L’appello all’unità di tutto il calcio italiano

Il comunicato si conclude con un invito a fare fronte comune, rivolto ai tifosi rossoneri e a tutto il movimento calcistico nazionale. Per il club, contrastare episodi di questo genere richiede una risposta condivisa, capace di andare oltre le rivalità sportive.

Vincere è importante, ma il modo in cui lo si fa conta altrettanto. Dignità, rispetto reciproco e classe devono accompagnare ogni competizione.

La posizione del Milan è dunque netta: nessuna tolleranza per il razzismo, sostegno a Maignan e un richiamo collettivo alla responsabilità. Perché il calcio possa crescere, dentro e fuori dal campo, è necessario difendere concretamente i valori di uguaglianza e rispetto.