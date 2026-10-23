Calvarese sul fallo di Maignan: «Giusto il rosso e anche il rigore»

Calvarese ha commentato sui canali social la tanto discussa espulsione di Mike Maignan nel corso di Bournemouth Milan, sfida chiusasi con la vittoria per 3-0 degli inglesi

La sconfitta per 3-0 del Milan contro il Bournemouth è stata inevitabilmente condizionata dall’espulsione di Mike Maignan, protagonista di un episodio destinato a far discutere. Il capitano rossonero ha colpito al volto Tyler Adams, costringendo l’arbitro greco Vassilis Fotias a estrarre il cartellino rosso e ad assegnare il calcio di rigore.

Nel post-partita, sui social, si è discusso soprattutto di un dettaglio dell’azione: il pallone fosse o meno ancora in gioco nel momento del contatto. Se la palla fosse stata già fuori gioco, infatti, il rigore non sarebbe stato assegnato, pur rimanendo possibile l’espulsione. A fare chiarezza è intervenuto l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che sul proprio profilo X ha analizzato i frame dell’episodio.

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MAIGNAN, ROSSO E RIGORE: LA SPIEGAZIONE DI CALVARESE – «Bournemouth-Milan: come dimostrano i frame, Mike Maignan ha ancora le mani sul volto di Tyler Adams quando il pallone è in volo. Giusto dunque non solo il rosso ma anche il rigore».

La spiegazione di Calvarese, affidata al suo profilo X, conferma quindi la decisione presa durante Bournemouth-Milan. Secondo l’ex arbitro, il pallone era ancora in gioco quando Maignan ha commesso l’infrazione e, di conseguenza, oltre all’espulsione era corretto concedere anche il calcio di rigore al Bournemouth.