Maignan gesto imperdonabile, ma forse c’è un errore: si scatenano le proteste dei tifosi del Milan

Maignan che ha condizionato pesantemente Bournemouth Milan con un’espulsione più rigore che ha portato i padroni di casa sul 2-0 e in vantaggio numerico

La partita giocata ieri sera tra Bournemouth-Milan a tratti non è stata una partita. Match fortemente condizionato per il doppio rigore, ma specialmente per il secondo che è stato condizionato dalla precedente espulsione di Mike Maignan.

Il portiere francese ha lasciato la squadra in inferiorità numerica per aver colpito al volto Adams. Due mani in faccia e un certo vigore nello spingerlo, inevitabile il cartellino rosso con il direttore di gara che ha visto tutto perfettamente.

Non mancano però le polemiche dei tifosi del Milan! Non per l’espulsione, bensì per la concessione del calcio di rigore. Infatti, secondo alcuni, il fallo di Maignan si sarebbe concretizzato a pallone non ancora battuto dal corner, dunque a gioco fermo. In quel caso si tratterebbe di cartellino rosso, ma non rigore!

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Dai frame non si riesce a capire perfettamente in che momento il numero 16 pone le mani sul volto dell’avversario, ma la polemica non sembrerebbe essere basata sul nulla. Ciò che resta è un gesto sconsiderato da parte di un calciatore di questo spessore ed esperienza.