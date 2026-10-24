Samu Castillejo dice addio al calcio: l’esterno spagnolo ex Milan si ritira a soli 31 anni

Una notizia che lascia il segno nel cuore degli appassionati e, in particolar modo, dei tifosi rossoneri. A soli 31 anni, Samu Castillejo ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dal calcio giocato attraverso un commovente video pubblicato sul proprio profilo Instagram, con cui ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno accompagnato in questo lungo viaggio.

Nel suo messaggio di commiato, l’ex esterno del Milan ha ripercorso con grande emozione le tappe principali della sua carriera:

«Caro calcio, dopo un lungo cammino è arrivato il momento di dire addio. Non ho mai pensato che scrivere tutto ciò potesse essere così difficile. Per tutta la mia vita il calcio è stato molto più di una professione. È stata la mia passione, uno stile di vita e il sogno che avevo sin da bambino. Oggi ringrazio ognuna delle persone con cui ho condiviso un momento di questo bellissimo cammino: compagni, allenatori, lavoratori, club e tifosi. Molti di voi hanno un pezzetto del mio cuore: mi avete fatto crescere e migliorare come persona. Naturalmente grazie anche alla mia famiglia: vi devo tutto. Siete stati e siete il pilastro fondamentale della mia vita. Grazie per avermi accompagnato e consigliato in ogni passo, per insegnarmi che c’è sempre la persona prima del calciatore.»

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