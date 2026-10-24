Verso Udinese-Milan, ecco la lista dei convocati di Ruben Amorim: confermata l’assenza di ben 7 giocatori

Il tecnico portoghese dirama la lista per la trasferta del Bluenergy Stadium: tantissime defezioni tra le file del Diavolo

Il Milan è partito in questi minuti da Malpensa in direzione Udine, dove domani sera affronterà l’Udinese al Bluenergy Stadium in una sfida di campionato particolarmente delicata. I rossoneri si presentano all’appuntamento in piena emergenza infortuni, una situazione che riduce notevolmente le scelte a disposizione del tecnico Ruben Amorim. Tra le file dei convocati figurano infatti ben cinque elementi provenienti dal Milan Futuro per rimpolpare una rosa falcidiata dai problemi fisici.

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La lista ufficiale dei convocati e il bollettino degli indisponibili

Questi i calciatori arruolati da Ruben Amorim per la partita di Serie A:

PORTIERI: 16 Maignan, 41 Bouyer, 96 Torriani.

16 Maignan, 41 Bouyer, 96 Torriani. DIFENSORI: 2 Estupinan, 5 De Winter, 13 Diawara, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 33 Bartesaghi, 42 F. Terracciano, 47 Perera, 48 M. Cissé.

2 Estupinan, 5 De Winter, 13 Diawara, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 33 Bartesaghi, 42 F. Terracciano, 47 Perera, 48 M. Cissé. CENTROCAMPISTI: 8 Loftus-Cheek, 14 Modric, 28 Comotto, 30 Jashari, 55 Vos, 80 Musah.

8 Loftus-Cheek, 14 Modric, 28 Comotto, 30 Jashari, 55 Vos, 80 Musah. ATTACCANTI: 9 G. Ramos, 11 Pulisic, 20 Hutchinson, 40 Ossola, 49 Menon, 70 Cisse, 73 Camarda.

Un’infermeria decisamente affollata costringe il mister a fare i conti con pesanti assenze. Questo l’elenco degli infortunati:

Pietro Terracciano (trauma alla spalla destra)

Alexis Saelemaekers (operazione alla caviglia)

Matteo Gabbia (lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo)

Samuel Chukwueze (problema all’anca)

Adrien Rabiot (affaticamento al polpaccio destro)

Diego Moreira (affaticamento al flessore sinistro)

Mario Gila (infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra)

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Le possibili scelte di formazione e la linea verde

Le numerose defezioni lasciano poche alternative al tecnico. In attacco il favorito per una maglia da titolare è Goncalo Ramos, anche se le condizioni fisiche andranno valutate attentamente in vista del derby in programma tra una settimana; la valida alternativa pronta a subentrare è il giovane Camarda. Davanti a Maignan dovrebbe trovare spazio la stessa retroguardia vista in Europa League, con il possibile ballottaggio che vede Bartesaghi insidiare Estupinan.

A centrocampo la tegola maggiore è l’assenza di Rabiot: al suo posto si giocano una maglia Loftus-Cheek (uscito acciaccato dall’ultimo impegno europeo) e Jashari, affiancati da Musah e Modric. Sugli esterni agiranno Pulisic e uno tra Hutchinson e Cisse.

Infine, Amorim ha deciso di attingere a piene mani dal settore giovanile convocando 5 giovani talenti del Milan Futuro per la trasferta friulana: l’ala destra Luca Menon, l’esterno sinistro Nirash Perera, il centrocampista Silvano Vos, il trequartista Lorenzo Ossola e il difensore centrale El Hadji Malick Cissé.