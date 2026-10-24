Verso Udinese-Milan, ecco la lista dei convocati di Ruben Amorim: confermata l’assenza di ben 7 giocatori

Il tecnico portoghese dirama la lista per la trasferta del Bluenergy Stadium: tantissime defezioni tra le file del Diavolo
Il Milan è partito in questi minuti da Malpensa in direzione Udine, dove domani sera affronterà l’Udinese al Bluenergy Stadium in una sfida di campionato particolarmente delicata. I rossoneri si presentano all’appuntamento in piena emergenza infortuni, una situazione che riduce notevolmente le scelte a disposizione del tecnico Ruben Amorim. Tra le file dei convocati figurano infatti ben cinque elementi provenienti dal Milan Futuro per rimpolpare una rosa falcidiata dai problemi fisici.
LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Milan
La lista ufficiale dei convocati e il bollettino degli indisponibili
Questi i calciatori arruolati da Ruben Amorim per la partita di Serie A:
- PORTIERI: 16 Maignan, 41 Bouyer, 96 Torriani.
- DIFENSORI: 2 Estupinan, 5 De Winter, 13 Diawara, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 33 Bartesaghi, 42 F. Terracciano, 47 Perera, 48 M. Cissé.
- CENTROCAMPISTI: 8 Loftus-Cheek, 14 Modric, 28 Comotto, 30 Jashari, 55 Vos, 80 Musah.
- ATTACCANTI: 9 G. Ramos, 11 Pulisic, 20 Hutchinson, 40 Ossola, 49 Menon, 70 Cisse, 73 Camarda.
Un’infermeria decisamente affollata costringe il mister a fare i conti con pesanti assenze. Questo l’elenco degli infortunati:
- Pietro Terracciano (trauma alla spalla destra)
- Alexis Saelemaekers (operazione alla caviglia)
- Matteo Gabbia (lesione del muscolo flessore della coscia sinistra, con parziale interessamento tendineo)
- Samuel Chukwueze (problema all’anca)
- Adrien Rabiot (affaticamento al polpaccio destro)
- Diego Moreira (affaticamento al flessore sinistro)
- Mario Gila (infiammazione da sovraccarico alla caviglia sinistra)
Udinese-Milan puoi vederla su DAZN: clicca qui per le offerte del momento
Le possibili scelte di formazione e la linea verde
Le numerose defezioni lasciano poche alternative al tecnico. In attacco il favorito per una maglia da titolare è Goncalo Ramos, anche se le condizioni fisiche andranno valutate attentamente in vista del derby in programma tra una settimana; la valida alternativa pronta a subentrare è il giovane Camarda. Davanti a Maignan dovrebbe trovare spazio la stessa retroguardia vista in Europa League, con il possibile ballottaggio che vede Bartesaghi insidiare Estupinan.
A centrocampo la tegola maggiore è l’assenza di Rabiot: al suo posto si giocano una maglia Loftus-Cheek (uscito acciaccato dall’ultimo impegno europeo) e Jashari, affiancati da Musah e Modric. Sugli esterni agiranno Pulisic e uno tra Hutchinson e Cisse.
Infine, Amorim ha deciso di attingere a piene mani dal settore giovanile convocando 5 giovani talenti del Milan Futuro per la trasferta friulana: l’ala destra Luca Menon, l’esterno sinistro Nirash Perera, il centrocampista Silvano Vos, il trequartista Lorenzo Ossola e il difensore centrale El Hadji Malick Cissé.