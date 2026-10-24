Tonali non dimentica il Milan: «Resterà sempre la mia squadra del cuore». E su De Zerbi...

Il centrocampista del Tottenham si racconta a Sky Sport e ribadisce il legame indissolubile con i colori rossoneri: «Anche tra vent’anni continuerò a seguirlo». Poi l’analisi sul momento degli Spurs e sul rapporto con il tecnico

Sandro Tonali non dimentica il Milan. Nonostante sia pienamente concentrato sulla sua avventura al Tottenham, il centrocampista continua a custodire un legame speciale con i colori rossoneri. Un sentimento che il tempo e le nuove esperienze professionali non sembrano destinati a cancellare, come ha ribadito nell’ultima intervista rilasciata a Sky Sport.

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Tonali e l’amore per il Milan: «Sarà sempre la mia squadra del cuore»

Le parole dell’ex centrocampista rossonero sono una dichiarazione d’affetto che farà sicuramente piacere ai tifosi milanisti, rimasti legati a un giocatore che durante la sua esperienza a San Siro ha dimostrato grande attaccamento alla maglia.

PAROLE – «Il Milan resterà sempre la mia squadra del cuore, indipendentemente da quanto tempo passerà. Anche tra vent’anni continuerò a seguirlo ogni volta che gli impegni me lo permetteranno, perché questo sentimento non cambierà mai».

Un messaggio chiaro, che conferma quanto l’esperienza milanista abbia lasciato un segno profondo nella carriera e nella vita del centrocampista.

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Tottenham, Tonali analizza il momento della squadra e difende De Zerbi

Archiviato il discorso Milan, Tonali si è concentrato sulla situazione del Tottenham, soffermandosi sulla crescita del gruppo e sul rapporto con l’allenatore Roberto De Zerbi. Il centrocampista ha sottolineato l’importanza di ripartire dalle prestazioni positive, senza lasciarsi condizionare eccessivamente dai risultati iniziali.

DE ZERBI – «Lunedì è stata un po’ una chiusura di questa prima parte di stagione. È una crescita continua, non dobbiamo guardare il nostro inizio ma dobbiamo prendere le cose positive. Le prestazioni sono state ottime, tutti vogliono bene al mister che soffre più di chiunque qui al Tottenham. Sappiamo di dover dare tanto a lui perché non abbiamo fatto ancora niente. Dalla settimana scorsa siamo stati molto più gruppo, non bisogna fermarsi. Adesso andremo fuori casa affrontando una partita tosta, bisogna essere positivi e proporre il nostro calcio».

Tonali guarda avanti con fiducia, puntando sulla compattezza del gruppo e sulla necessità di continuare a crescere. Ma, nel suo cuore, il Milan conserva un posto speciale: un legame che, come lui stesso ha assicurato, resterà intatto anche tra vent’anni.