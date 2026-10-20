Milan Futuro, primo contratto da professionista per il classe 2008 Riccardo Grassini

Arrivata un’importante ufficialità dal settore giovanile del Milan. Il centrocampista Riccardo Grassini firma il suo primo contratto da professionista con il Milan Futuro

Il Milan continua a investire sui propri giovani e ufficializza un altro passo importante nel percorso di crescita di Riccardo Grassini. Il centrocampista classe 2008 ha infatti firmato il suo primo contratto da professionista con il club rossonero e farà parte del progetto Milan Futuro.

L’ufficialità è arrivata direttamente dalla società, che ha comunicato la firma del giovane centrocampista, confermando la volontà di accompagnarlo nella sua crescita all’interno del percorso dedicato ai talenti del settore giovanile.

Milan Futuro, Grassini ha già trovato spazio

L’inizio di stagione ha già permesso a Grassini di accumulare esperienza con le formazioni rossonere. Il classe 2008 ha preso parte a sei partite, riuscendo anche a fornire un assist nel pareggio per 1-1 contro il Cesena Primavera.

A queste presenze si aggiunge anche un’apparizione con la formazione Under 18, a conferma della continuità del percorso tra le diverse categorie del vivaio.

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Grassini, il primo contratto da professionista

Il Milan ha quindi deciso di premiare il percorso del centrocampista con il primo accordo professionistico. Nel comunicato ufficiale, il club ha spiegato che Grassini entrerà a far parte del Progetto Milan Futuro, iniziativa pensata per favorire la crescita e lo sviluppo dei giovani talenti rossoneri.

La firma rappresenta un ulteriore passaggio nel percorso del classe 2008, che avrà ora l’opportunità di continuare a maturare esperienza all’interno di Milan Futuro, confrontandosi con un contesto più vicino al calcio professionistico.