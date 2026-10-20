Qual è la priorità del Milan per il mercato di gennaio? Fabrizio Romano svela le strategie del club rossonero

Le ultime novità di mercato svelate da Fabrizio Romano sul futuro dei rossoneri, tra la trattativa per Markus Krösche e gli obiettivi per la sessione invernale

Il Milan è pronto a programmare le prossime mosse per rafforzare la squadra, forte di una ritrovata serenità legata ai recenti risultati positivi. Nonostante un finale di gara complicato da gestire nell’ultimo match contro l’Atalanta, i rossoneri hanno conquistato tre punti pesanti, impreziositi da tre gol realizzati e da una prestazione complessivamente molto convincente fino a quel momento. A fare il punto sulle strategie del club di via Aldo Rossi è l’esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenuto sul proprio canale YouTube.

La trattativa per Markus Krösche e la crescita della squadra

Tra i temi caldi in casa rossonera c’è la possibile rivoluzione nell’assetto dirigenziale, con l’avvicinamento di Markus Krösche per il ruolo di Head of Football. La trattativa non è ancora formalmente conclusa, ma il discorso è molto ben avviato. Dopo essersi congedato dall’Eintracht Francoforte per rispetto del club tedesco, Krösche è attualmente libero, sebbene restino da definire i dettagli relativi alla compensazione economica tra le due società prima di completare il passaggio in rossonero. Intanto, la fiducia nei confronti di Ruben Amorim continua a crescere grazie alle ultime prestazioni, confermando le grandi ambizioni della proprietà.

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La priorità per il mercato di gennaio: arriva un nuovo difensore

In vista della sessione di riparazione invernale, la dirigenza ha già le idee chiare sul fronte sportivo e sulle caselle da rinforzare. Come evidenziato da Romano, in vista del mercato di gennaio, il difensore resta la priorità del club di via Aldo Rossi. Si tratta di un’esigenza già palesata negli ultimi giorni della scorsa sessione estiva, che la società proverà a concretizzare non appena si aprirà la finestra di mercato di gennaio.