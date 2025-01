Condividi via email

Ultimissime Milan LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa rossonera

Ultimissime Milan Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate rossonero della redazione di Milan News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sul Milan.

Ultimissime Milan LIVE – 14 gennaio 2025

Calciomercato Milan, clamorosa beffa per Noah Okafor: lo svizzero non ha superato le visite mediche con il Lipsia. Accordo annullato

Sartori Milan, i rossoneri sognano il grande colpo in dirigenza: concorrenza della Roma ma Ibrahimovic non molla

Como Milan, Sergio Conceicao prepara la mini rivoluzione: tre i cambi rispetto al Cagliari, possono giocare loro

Ultimissime Milan LIVE – 13 gennaio 2025

Rashford Milan, mercoledì 15 gennaio l’attaccante comunicherà la sua decisione al Manchester United: rossoneri in piena corsa

Cassano, l’ex calciatore del Milan e noto opinionista ha attaccato ancora una volta Rafael Leao, esterno dei rossoneri

Giudice Sportivo Serie A: multa pesantissima a causa dei tifosi del Milan

Walker Milan, le cifre dell’ingaggio e i dettagli del contratto: ecco cosa ha richiesto il terzino inglese al club rossonero

Kjaer, ex Milan, ha effettuato un annuncio molto importante a TV 2 Sport. Queste le sue dichiarazioni:

Okafor Lipsia, tra oggi e domani potrebbe arrivare l’ufficialità della sua cessione. Ecco le cifre dell’operazione

Ultimissime Milan LIVE – 12 gennaio 2025

Simone Inzaghi prende le difese di Kristjan Asllani e torna a parlare della sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan

Bologna Roma, a segno ancora l’ex Milan Saelemaekers: momento da favola per il belga che è già a quota quattro gol stagionali

Walker Milan, svolta importantissima per l’affare: ci sono le cifre, la mossa di Ibrahimovic. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Calciomercato Milan: l’annuncio di Fabrizio Romano su Rashford

Ore 10 – Moviola Milan Cagliari: promossa la direzione di gara di Fourneau dai giornali oggi in edicola. Il giudizio sul direttore di gara

Ore 8.10 – Calciomercato Milan, dialoghi sempre più fitti con Kyle Walker, terzino in uscita dal Manchester City: pronto un contratto importante

Ultimissime Milan LIVE – 11 gennaio 2025

Ore 16.50 – Milan Cagliari, di seguito il programma dei rossoneri a San Siro: dal giro di campo con la Supercoppa Italiana al ricordo di Cudicini

Ore 10.20 – Conceicao Milan, clamoroso retroscena da Milanello: ecco tutte le regole imposte al gruppo rossonero dal nuovo allenatore

Ore 10 – Probabili formazioni Milan Cagliari: Sergio Conceicao pronto a confermare gli undici della finale di Supercoppa. Un solo ballottaggio

Ultimissime Milan LIVE – 10 gennaio 2025

Ore 20.50 – Calciomercato Milan, i rossoneri hanno provato ad inserirsi all’ultimo secondo su Billing per soffiarlo al Napoli: no del giocatore

Ore 16:30 – Conferenza stampa Conceicao: le parole verso Milan-Cagliari

Ore 10.20 – Okafor Milan, è addio! Scambio di documenti in corso e giocatore pronto a partire direzione Germania per la nuova esperienza con il Lipsia!

Ore 8.10 – Leao, esterno del Milan, ha commentato il successo in Supercoppa Italiana e non solo intervistato dalla Gazzetta dello Sport

Ultimissime Milan LIVE – 9 gennaio 2025

Ore 23 – Okafor Milan, i rossoneri hanno chiuso la trattativa con il Lipsia sulla base di un prestito con diritto di riscatto: domani le visite mediche

Ore 20.50 – Okafor Milan, nelle ultime ore si è sbloccata la trattativa con il Lipsia per la cessione dell’esterno svizzero: Rashford o Trincao le alternative

Ore 16.40 – Abraham Milan, Ghisolfi, DS dei giallorossi, è in partenza per Milano per discutere dello scambio a titolo definitivo con Saelemaekers

Milan Cagliari, mister Conceicao potrebbe mandarlo in campo al posto del calciatore squalificato. In vantaggio nel ballottaggio

Rashford Milan, la volontà del giocatore potrebbe fare la differenza. Una mossa agevolerebbe la trattativa