De Zerbi Milan, pista che si incendia per la panchina! L’ultimo indizio indirizza il futuro

Condividi via email

De Zerbi Milan, la pista che porta all’allenatore italiano attualmente alla guida del Marsiglia: contatto tra Paratici e Furlani

Come riferito da calciomercato.com, ci sarebbe una clamorosa sorpresa per la panchina del Milan della prossima stagione in caso di separazione con Sergio Conceicao al termine del campionato.

Il nome che sta riprendendo quota è quello di Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Marsiglia accostato al Milan anche la scorsa estate prima della scelta ricaduta su Paulo Fonseca. In questo senso ieri a Milano c’è stato un incontro tra l’agente del tecnico e Fabio Paratici, primo candidato alla carica di DS del club rossonero. Le prossime settimane saranno quindi decisive.