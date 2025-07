MN24 – Ritiro Milan Futuro: la lista dei convocati di Massimo Oddo. L’elenco completo

Ritiro Milan Futuro: parte oggi la nuova stagione dell’U23 rossonera allenata da Massimo Oddo. Questa la lista dei convocati

Il Milan del futuro prende forma oggi, con il raduno ufficiale di Milan Futuro, la nuova formazione Under 23 rossonera. Sotto la guida esperta di Massimo Oddo, ex calciatore del Milan e campione del mondo, questa squadra rappresenta un passo cruciale nella strategia di sviluppo dei giovani talenti del club. L’obiettivo è chiaro: fornire un trampolino di lancio per i prospetti più promettenti, preparandoli al meglio per il calcio che conta e, in prospettiva, per la prima squadra del Milan. Il progetto Milan Futuro è stato accolto con grande entusiasmo da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori, che vedono in questa iniziativa un segnale concreto della volontà del club di investire nel proprio settore giovanile.

Il raduno odierno segna il fischio d’inizio di una stagione che si preannuncia intensa e formativa. I calciatori convocati si ritroveranno per le prime sessioni di allenamento, test fisici e riunioni tecniche. Sarà un’occasione fondamentale per Massimo Oddo per iniziare a plasmare il gruppo, instillare i principi di gioco desiderati e creare la giusta alchimia tra i ragazzi. La preparazione estiva sarà cruciale per mettere benzina nelle gambe e affinare le intese tattiche, in vista degli impegni ufficiali che prenderanno il via nelle prossime settimane. Il Milan crede fortemente in questo progetto, che mira a creare un percorso chiaro e strutturato per i giovani, riducendo il divario tra il calcio giovanile e quello professionistico.

I Primi Convocati: Un Mix di Talento e Giovane Esperienza

Come riportato da Milannews24, sono stati diramati i nomi dei primi venti calciatori che prenderanno parte a questo raduno inaugurale. La lista include un interessante mix di giovani promesse e atleti che hanno già avuto modo di assaporare il calcio professionistico. Tra i convocati spiccano nomi come Adli, Vásquez e Lazetić, calciatori che hanno già avuto delle esperienze significative con la prima squadra o in altri contesti professionistici, e che ora potrebbero trovare in Milan Futuro il contesto ideale per rilanciarsi o consolidarsi. La loro esperienza sarà preziosa per i compagni più giovani, che potranno beneficiare del loro know-how e della loro leadership in campo.

Ecco la lista completa dei talenti che si raduneranno: Adli, Branca, Coubiș, D’Alessio, Duțu, Hodzic, Lazetić, Magrassi, Malaspina, Minotti, Nissen, Perrucci, Quirini, Raveyre, Sandri, Sia, Șiman, Traorè, Vásquez, Zukić. È importante sottolineare che questa è solo una prima parziale lista. La rosa completa di Milan Futuro verrà definita al termine della sessione di mercato estiva, quando il quadro sarà più chiaro e il club avrà avuto modo di completare le operazioni in entrata e in uscita. Questo permetterà a Oddo di avere a disposizione una squadra competitiva e bilanciata, in grado di affrontare al meglio le sfide che la attendono.

Prospettive e Obiettivi della Nuova Squadra U23

Le aspettative su Milan Futuro sono alte. L’obiettivo primario non è solo la vittoria nel campionato di competenza, ma soprattutto la crescita individuale e collettiva dei calciatori. La possibilità di confrontarsi con il calcio dei “grandi”, seppur in una lega minore rispetto alla Serie A, è fondamentale per accelerare il processo di maturazione tecnica, tattica e mentale dei giovani. Massimo Oddo, con la sua esperienza da calciatore e allenatore, sarà il faro per questi ragazzi, guidandoli passo dopo passo nel loro percorso di crescita. La nuova squadra U23 rappresenta una vera e propria fabbrica di talenti, pronta a sfornare i campioni del futuro per il Milan. La dirigenza rossonera ha dimostrato con questa iniziativa una chiara visione a lungo termine, puntando sulla sostenibilità e sulla valorizzazione delle risorse interne.