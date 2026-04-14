Idrissi-Regragui si racconta: «Scelta naturale, qui calcio più tattico. Quando ero al West Ham sono stato a Milano e…»

Idrissi-Regragui si racconta al podcast Last of the Real commentando la scelta di vestire rossonero dopo le esperienze con West Ham e Chelsea

Arrivato nel mercato invernale per rinforzare il progetto giovanile del Milan, Yahya Idrissi-Regragui, fantasista classe 2007 nato a Watford e di origine marocchina, ha raccontato il suo ambientamento in rossonero in un’intervista al podcast Last of the Real. Il giovane talento, cresciuto tra West Ham e Chelsea, ha già collezionato le prime presenze con la Primavera guidata da mister Renna.

IDRISSI SULLA SCELTA DEL MILAN – «Ho vissuto un grande cambiamento andando a Milano di recente. Mi ci è voluto un buon mese per ambientarmi, ma direi che mi sono adattato bene. Mi tengo occupato con il calcio e nel tempo libero studio l’italiano con un’insegnante privata che segue solo me. Il Milan è un grande club e fin da piccolo ho sempre avuto un certo legame con loro».

IL LEGAME CON I COLORI ROSSONERI – «Quando giocavo al West Ham partecipammo a un torneo a Milano e ci portarono a San Siro per una visita guidata; ho ancora le foto di me da bambino accanto ai giocatori del Milan. Quando è arrivata l’offerta, ero abbastanza sicuro di andarci».

LE DIFFERENZE CON IL CHELSEA – «Lo stile di gioco in Italia è molto diverso da quello del Chelsea; è molto più tattico e concentrato sugli schemi. Sono andato al Milan perché ero un tipo di giocatore che a loro mancava».

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