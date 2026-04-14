Modric Milan, futuro legato a doppio filo con Allegri? Cosa filtra sul croato. La situazione

Modric Milan, il centrocampista croato ha intenzione di giocare la Champions League con il Milan ma il futuro è legato a quello di Allegri

Il futuro di Luka Modric al Milan appare oggi indissolubilmente legato alla figura del suo allenatore. Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Milan Vibes, il giornalista di Sky Sport Peppe Di Stefano ha gettato luce sulla situazione contrattuale del fuoriclasse croato, sottolineando come il rapporto con Massimiliano Allegri sia il vero motore della sua permanenza a Milanello. «Per me è molto legato ad Allegri», ha dichiarato Di Stefano, spiegando che tra i due esiste una sintonia totale sulla gestione dei minuti e delle dinamiche di spogliatoio.

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Modric Milan e il bivio del 2026: tra ritiro e rinnovo

Nonostante i 40 anni suonati, Modric continua a essere un pilastro tecnico e carismatico per i rossoneri, come dimostrato dalla sua leadership anche nei momenti difficili, come l’ultimo ko contro l’Udinese. Secondo Di Stefano, la decisione sul rinnovo annuale per la stagione 2026/2027 spetta esclusivamente a Luka:

Fisico e Famiglia : Il croato valuterà le sue sensazioni fisiche dopo il finale di Serie A e, soprattutto, dopo il Mondiale 2026 , l’ultimo grande appuntamento della sua leggendaria carriera.

: Il croato valuterà le sue sensazioni fisiche dopo il finale di Serie A e, soprattutto, dopo il , l’ultimo grande appuntamento della sua leggendaria carriera. Ambizione Europea: La prospettiva di giocare ancora la Champions League con la maglia del Milan rappresenta lo stimolo principale per declinare le ricche offerte dall’estero o il romantico ritorno in patria.

In un Milan che punta a rinnovarsi con sei colpi estivi, la “normalità” del talento e dell’intelligenza di Modric resta la garanzia chiesta da Allegri per non perdere la bussola nel nuovo ciclo.