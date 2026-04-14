Spinazzola Milan, idea a costo zero: l’agente lo propone ai rossoneri. La posizione di Tare e Allegri

Spinazzola Milan, l’agente ha proposto l’attuale esterno del Napoli a parametro zero in vista della prossima stagione

In un calciomercato Milan estivo che si preannuncia di profondo rinnovamento per il Milan di Massimiliano Allegri, il nome di Leonardo Spinazzola irrompe come una possibile opportunità strategica. L’esterno azzurro, tra i protagonisti dello scudetto numero 4 del Napoli, non ha ancora ricevuto segnali per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2026.

Nonostante la stima di Antonio Conte, la volontà di Aurelio De Laurentiis di ringiovanire la rosa mette il classe ’93 alla porta, spingendo il suo entourage a guardarsi intorno a parametro zero.

Spinazzola e il dopo Estupiñán: sondaggi a Milanello

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, l’agente di Spinazzola ha già avuto un contatto diretto con la dirigenza rossonera per proporre il giocatore. L’occasione nasce dalle difficoltà di Pervis Estupiñán: l’ecuadoriano, arrivato in estate per 18 milioni, ha deluso completamente le aspettative, finendo nella lista dei bocciati di Allegri.

Condizioni e Risposta : Il Milan ha memorizzato le cifre dell’eventuale operazione, ma al momento non ha affondato il colpo. Spinazzola resta un’idea “di scorta” mentre la società valuta profili più giovani.

: Il Milan ha memorizzato le cifre dell’eventuale operazione, ma al momento non ha affondato il colpo. Spinazzola resta un’idea “di scorta” mentre la società valuta profili più giovani. Concorrenza Juventus: Sullo sfondo resta l’ipotesi affascinante di un ritorno alla Juventus. Giorgio Chiellini, amico fraterno di Leonardo, avrebbe già avviato un sondaggio esplorativo per riportarlo a Torino.

Con un bottino di 3 gol e 3 assist in 28 partite stagionali, Spinazzola rappresenta un usato sicuro che farebbe comodo per esperienza e duttilità, potendo agire sia a destra che a sinistra. Se il Milan deciderà di puntare sulla “linea verde” o sull’affidabilità del Nazionale azzurro, sarà uno dei temi caldi del prossimo summit di giugno con Ibrahimović.