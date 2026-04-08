Real Calepina Milan Futuro, sconfitta di misura per la squadra di Oddo: finisce 1-0 per i padroni di casa. La decide Oboe al 63′

Il Milan Futuro non riesce a sfruttare un’importante occasione in ottica classifica e cede di misura al Real Calepina con un 1-0 che lascia pochi rimpianti ma tanto rammarico. Dopo un primo tempo avaro di emozioni e privo di vere occasioni, la partita si accende nella ripresa, con la rete decisiva al 63′ di Matteo Oboe, che rompe l’equilibrio e regala i tre punti alla formazione di casa.

La partita

Nel primo tempo, entrambe le squadre si sono contenute a vicenda, con il Milan Futuro che ha cercato di impostare il gioco ma senza riuscire a creare veri pericoli per il portiere avversario. I padroni di casa, dal canto loro, non sono riusciti ad affondare i colpi, con la difesa rossonera che ha fatto buona guardia. Così, il primo tempo si è concluso senza reti e con un senso di stallo che ha avvolto l’intero match.

La ripresa, invece, ha visto il Real Calepina passare in vantaggio al 63′, quando Matteo Oboe ha trovato la rete che ha sbloccato il punteggio. La squadra di Andrea Oddo non è riuscita a reagire prontamente e non ha trovato il guizzo giusto per riequilibrare la partita. Nonostante i tentativi nel finale, il risultato è rimasto inchiodato sull’1-0.

Un’occasione sfumata

Con questa sconfitta, il Milan Futuro non riesce a fare il passo decisivo per sorpassare la Casatese Merate, che rimane a due punti di distanza. I rossoneri restano fermi al quinto posto, una posizione che limita le loro ambizioni di scalare la classifica in vista della parte finale della stagione.

La squadra di Oddo dovrà reagire prontamente, soprattutto considerando che questo stop è arrivato in una fase delicata del campionato. Ora l’obiettivo sarà tornare a vincere per non perdere contatto con le squadre di testa e lottare per i posti che garantiscono un piazzamento nei playoff.

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