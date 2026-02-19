Connect with us

Accomando elogia il lavoro di Allegri: «Non capisco chi dice che non migliora i giocatori. Guardate Pavlovic e Bartesaghi. Lo Scudetto? Dico questo…» – VIDEO

Orazio Accomando, intervistato in esclusiva a Calcionews24, ha parlato così di Massimiliano Allegri e del suo lavoro al Milan

Orazio Accomando, noto giornalista, è stato intervistato in esclusiva a Calcionews24. Ecco, di seguito, un estratto delle sue dichiarazioni sul lavoro svolto finora da Massimiliano Allegri con il Milan.

Hai citato il Milan che resta la prima inseguitrice dell’Inter. Come giudichi il lavoro di Allegri?

«Per me il lavoro di Allegri è straordinario. Molti si soffermano solo sui punti, e in questo senso è chiaro il miglioramento, ma se vado ad analizzare ciò che era il Milan dentro e fuori dal campo un anno fa per il Milan ha già vinto il suo scudetto. Ti aggiungo anche che non sopporto quando si ragiona per partito preso. Non voglio fare nomi perché ognuno ha la propria idea e a me piace rispettare le idee degli altri perché è l’unico modo per creare un confronto, però mi sorprende quando leggo che Allegri non migliora i giocatori. Io mi ricordo Pavlovic l’anno scorso, mi ricordo Tomori post scudetto, mi ricordo Maignan l’anno scorso, quindi quando parlo di Allegri parlo anche di Filippi e del suo staff perché chiaramente fanno parte della squadra del mister. Vogliamo parlare di Bartesaghi, di Saelemaekers che il Milan aveva cestinato per due stagioni, vogliamo parlare anche dello stesso Leao al netto dei problemi fisici che ne stanno pregiudicando l’annata? Io credo che Allegri abbia dunque fatto un grande lavoro. Uno degli esempi è Ricci. Ricci ha avuto la pazienza di stare lì, buono, capire che il passaggio dal Torino al Milan era un passaggio che richiedeva tempo d’inserimento. Oggi Ricci quando gioca lo fa bene, vedi l’assist a Modric a Pisa. Per me, ripeto, il lavoro di Allegri è straordinario, sta facendo un capolavoro. Gli credo quando dice che l’obiettivo è arrivare tra le prime quattro però se un po’ lo conosco, e un po’ l’ho conosciuto in questi anni, fino a quando l’aritmetica non lo taglia fuori lui un pensierino ce lo fa».

L’INTERVISTA COMPLETA DI ACCOMANDO

