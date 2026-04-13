Calciomercato Milan, Allegri chiede la rivoluzione: sei colpi per il nuovo Diavolo. I dettagli

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole la rivoluzione e chiede sei colpi per il nuovo Diavolo. La situazione

Nonostante la conferma della fiducia societaria, Massimiliano Allegri ha le idee chiare su come dovrà cambiare il volto del Milan nella prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il tecnico livornese avrebbe presentato una lista della spesa ambiziosa: almeno sei nuovi acquisti, di cui quattro destinati a diventare titolari inamovibili. Allegri non è soddisfatto dell’attuale profondità della rosa e punta a una profonda epurazione per innalzare il livello di competitività in vista del ritorno in Champions League.

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Calciomercato Milan, Allegri e le sentenze: da Nkunku a Fofana

Il giudizio dell’allenatore è stato severo verso molti degli investimenti recenti. Schira ha svelato i nomi dei “bocciati” eccellenti che potrebbero lasciare Milanello in estate:

Reparto Difensivo : Oltre alla bocciatura di Estupiñán , il giovane Odogu è destinato al prestito per trovare spazio altrove.

: Oltre alla bocciatura di , il giovane è destinato al prestito per trovare spazio altrove. Centrocampo e Attacco: Youssouf Fofana è finito tra i bocciati insieme a Christopher Nkunku e Santiago Giménez. Anche per Niclas Füllkrug la strada sembra segnata: il club non eserciterà il diritto di riscatto.

Secondo Schira, non è detto che tutti partano immediatamente, poiché dipenderà dalle offerte che arriveranno in Via Aldo Rossi, ma i giudizi tecnici di Allegri sono ormai definitivi. La rivoluzione è servita: il Milan del futuro nascerà dalle ceneri dei fallimenti di questa primavera 2026.