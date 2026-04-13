Mercato Milan, Pulisic al bivio: in casa rossonera c’è una precisa sensazione. Ecco quale

Mercato Milan, il futuro di Pulisic resta un rebus: in estate addio possibile ad una condizione molto precisa. Ecco quale

Il futuro tattico del Milan potrebbe imporre un sacrificio doloroso sul mercato. Secondo quanto riportato dall’esperto Nicolò Schira, la conferma del modulo 3-5-2 anche per la stagione 2026/2027 aprirebbe un problema di convivenza tecnica tra le due stelle della rosa.

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La sensazione in Via Aldo Rossi è che Rafael Leao e Christian Pulisic siano ormai considerati alternativi l’uno all’altro in un sistema che prevede due punte vicine e un centrocampo folto, rendendo uno dei due “di troppo” nel progetto di Massimiliano Allegri.

Mercato Milan, Leao e Pulisic al bivio

La dirigenza rossonera non chiuderebbe le porte a una cessione eccellente. Schira sottolinea che, di fronte a un’offerta importante, il Milan sarebbe pronto a sacrificare uno dei due talenti per riequilibrare la rosa. Se per Leao i fischi di San Siro e l’interesse del Manchester United sembrano tracciare una strada verso l’addio, per Pulisic — nonostante i dialoghi per il rinnovo siano attualmente in stand-by — la valutazione resta altissima.

Con la necessità di finanziare i sei colpi chiesti da Allegri, la partenza di un top player appare come la chiave economica indispensabile.